11 de Setembro. Os 20 anos serão apenas o início da guerra perpétua ao terrorismo?

10 set, 2021 - 06:57 • Sofia Freitas Moreira (Edição e Voz) , João Carlos Malta (Guião) , Rodrigo Machado (Imagem e Grafismo) , Joana Bourgard (Coordenação) Arquivo e Reuters (Imagens)