Taça de Portugal. A festa do Sporting no Jamor

25 mai, 2019 - 21:46 • Imagens: Federação Portuguesa de Futebol

O Sporting venceu o FC Porto e conquistou a 17.ª Taça de Portugal da história centenário do clube leonino. Jogadores, equipa técnica e adeptos fizeram a festa no estádio do Jamor.