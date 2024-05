"É oficial, deixei o meu coração em Lisboa", diz Taylor Swift

Taylor Swift partilhou, este domingo, uma declaração de amor a Portugal nas redes sociais.

Numa publicação feita no Instagram, a cantora afirmou que a primeira vez em Portugal a fez sentir "como se estivesse em casa".

"Nunca me esquecerei da forma como nos trataram. O amor e a paixão avassaladoras, as mãos no ar e as danças e como gritaram cada letra! Muito obrigada", pode ler-se na descrição das fotografias partilhadas.



A cantora pop despede-se do país dizendo que deixou o "coração em Lisboa".