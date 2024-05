"Não repito o erro, voltaremos aqui." Taylor Swift promete regressar a Portugal

O concerto começou cerca das 20h15, ligeiramente atrasado, ainda o sol tocava o topo das bancadas do estádio do Sport Lisboa e Benfica e durou mais de três horas.

E se este estádio é "a catedral" dos benfiquistas, por umas horas foi também a catedral de "swifties" (como se autointitulam os e as fãs), milhares deles com indumentária a condizer com o guarda-roupa da artista e com referências às letras. Muitos vestidos de lantejoulas, de princesas de contos de fadas, botas de vaqueiro, chapéus e pulseiras de missangas, de comunhão de identidade.