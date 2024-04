Peça da Estação Espacial Internacional atinge casa. "Quase acertou no meu filho"

Um fragmento de metal da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla inglesa) atingiu uma casa na cidade de Naples, no estado norte-americano da Florida. Ninguém ficou ferido, por pouco.



A informação foi confirmada na segunda-feira pela agência espacial norte-americana, NASA, depois de analisar a peça no Centro Espacial Kennedy.

O objeto metálico, que pesa cerca de 700 gramas e tem 10 centímetros de altura por quatro de largura, conseguiu resistir à reentrada na atmosfera e acertou em cheio na moradia da família Otero, na Florida, no início do mês, destruindo parte do telhado e perfurando dois pisos da habitação.

Alejandro Otero conta que o seu filho, por pouco, não foi atingido pela peça da Estação Espacial Internacional.

“Provocou um estrondo tremendo. Quase acertou no meu filho. Ele estava duas divisões ao lado e ouviu tudo. Eu estava a tremer, nem queria acreditar. Quais são as probabilidades de alguma coisa aterrar na nossa casa com tanta força e provocar tantos estragos”, disse Alejandro Otero, à estação de televisão Wink News.