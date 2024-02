Filme "Soares é Fixe!" lembra que a política "não tem de ser o discurso de vão de escada"

“Mário Soares, Freitas do Amaral, taco a taco. Vai ser uma noite longa”, diz um dos personagens do filme “Soares é Fixe!”. Essa noite longa aconteceu a 16 de fevereiro de 1986, quando Mário Soares derrotou Freitas do Amaral nas presidenciais. O filme de Sérgio Graciano, que retrata este episódio da História de Portugal, chega aos cinemas a 22 de fevereiro. Tinham passado apenas 12 anos do 25 de Abril de 1974 e Portugal elegia nessa noite aquele que foi o primeiro Presidente civil da sua história. O país estava dividido, mostra o filme que também terá uma série adaptada para televisão. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o argumentista João Lacerda Matos lembra a importância do filme para avivar a memória, mas também para “lembrar às gerações de agora, aquelas que vão votar pela primeira vez, que a política não tem que ser agressividade, não tem de ser o discurso de vão de escada. A política pode ser elevada, ou deveria ser sempre elevada”. No filme, um dos momentos marcantes é quando Freitas do Amaral assume a derrota e telefona a Mário Soares. O diálogo mostra respeito e a elevação de que fala Lacerda Matos. Assim como no momento em que Mário Soares, desempenhado pelo ator Tónan Quito, prepara o discurso da noite da vitória em que se assume como o Presidente “de todos os portugueses”.



O filme centra-se na noite eleitoral, com algumas viagens ao passado a momentos marcantes, como a criação do Partido Socialista, ou o episódio da Marinha Grande. Em entrevista ao Ensaio Geral, o realizador Sérgio Graciano explica que não quis “cair no erro de querer documentar tudo”. “A melhor opção é contar um momento importante da vida de uma das pessoas mais importantes”.

Neste filme biográfico sobre Mário Soares, que mistura factos com alguma ficção, há momentos marcantes que o realizador quis colocar no filme. “Não podiam faltar o telefonema do Mário Soares com Freitas do Amaral, a rosa amarela de Maria Barroso, o ‘olhe que não, olhe que não' do Álvaro Cunhal para Mário Soares”, diz Graciano. Por opção do realizador os atores não são excessivamente caraterizados. Mas houve o cuidado de apanhar os gestos e o tom de cada um dos retratados. É o caso de Maria Barroso, papel desempenhado pela atriz Margarida Cardeal. Ao Ensaio Geral, da Renascença, explica que se preocupou em apanhar de Barroso “a forma de estar, a fisicalidade, o facto de enrolar os erres, a forma pausada de falar, o português imensamente correto”.

“Tudo isso, evidentemente, está lá e trabalhei sem perder nunca de vista tudo isso. O resto foi encontrar o espírito desta mulher, os sentimentos e as emoções de cada cena”, sublinha a atriz. Também o ator Tiago Fernandes se preparou para o papel de Diogo Freitas do Amaral a ler entrevistas suas e a sua biografia do ex-presidente do CDS. Questionado sobre quem é a personagem que desempenha, Tiago Fernandes diz que “acima de tudo, era alguém muito vertical, muito cordial, dono de um sentido de humor peculiar e que gostava de rir nas suas intervenções. Por outro lado, é alguém muito interessado do ponto de vista cultural, que escreveu peças de teatro, que era um apreciador de ópera e alguém com uma elevação e uma bagagem cultural muito acima da média”. No entender de Tiago Fernandes, os políticos retratados no filme “podem servir como inspiração para uma convicção sobre os ideais e uma seriedade em relação à vida e à intervenção políticas que hoje em dia parecem estar mais em crise”, critica o ator. Já Tónan Quito, que veste o papel principal de Mário Soares, admite que foi um desafio que não pode recusar. O ator, que tem memória das presidenciais de 1986 e que na altura tinha 10 anos, confessa que “houve um momento” em que pensou: “Eh pá, bolas! Quero experimentar! Se alguém confia em mim para fazer de Mário Soares, então ‘bora!’, será fixe!” Sobre a importância da personagem histórica do presidente, Tónan Quito lembra que foi “o primeiro presidente civil da democracia e Mário Soares já não era novo, portanto, esta noite eleitoral foi um vai ou racha. Ou caia no esquecimento ou vencia as eleições. Era uma figura muito divertida. É muito característico a maneira dele falar, de se mexer, a maneira como se apresentava, por isso era um desafio incrível”, refere.