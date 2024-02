Salvador Sobral vai cantar na cerimónia dos Prémios Goya

A lista dos artistas que vão atuar na gala dos Prémios Goya, em Espanha foi conhecida esta quinta-feira e, pela primeira vez, integra o nome de um artista português. O músico e compositor Salvador Sobral será o primeiro artista português a fazer parte da cerimónia dos prémios mais importantes do cinema espanhol.

Em comunicado, a editora Warner Music Portugal indica que “entre as confirmações, encontra-se o nome de Salvador Sobral – não apenas o único artista português do conjunto, mas o primeiro de sempre a atuar na história destes prémios, que visam reconhecer a excelência no sector cinematográfico de Espanha”.

A cerimónia está marcada para 10 de fevereiro em Valladolid. Promovidos pela Academia de Las Artes y de las Ciencias Cinematograficas de España, os premios vão na sua edição 38. “Além de Salvador Sobral, atuam também na gala artistas como David Bisbal, María José Llergo e Sílvia Pérez Cruz”, esta última já colaborou com Sobral.

O músico português já reagiu nas suas redes sociais dizendo: “Tenho um amor pelo cinema muito parecido ao que tenho pela música e pelo futebol. Sempre acompanhei tudo o que se faz em Espanha e os Goya não são exceção. Obrigado à Academia por chamar um cantor português para fazer parte desta cerimónia de prestígio.”

Salvador Sobral que já venceu o Festival da Eurovisão, lançou em setembro do ano passado o disco “Timbre”, o seu quarto álbum de originais. “O disco é composto por 11 originais, 10 criados em parceria com Leo Aldrey, responsável também pela produção. Do alinhamento fazem parte temas como “al llegar” (feat. Jorge Drexler), “pedra quente” e “de la mano de tu voz” (feat. Silvana Estrada)”.