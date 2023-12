Quando a democracia "parece abanar", teatro apresenta "Guião para um País Possível"

Foi num dia 25 de Abril de 2022 que Sara Barros Leitão se lembrou de fazer uma peça “Guião para um País Possível”. A atriz e encenadora, que venceu, em 2020, a primeira edição do Prémio Revelação Ageas/Teatro Nacional D. Maria II, questionou-se sobre o que fazem dois funcionários sentados, no centro do Parlamento, numa secretária e que têm a missão de transcrever as sessões.

À Renascença, Sara Barros Leitão explica que resolveram “fazer um espetáculo que vai desde o 25 de Abril de 1974, até aos dias de hoje, registando tudo o que foi dito na Assembleia da República a partir dessas transcrições”.

A criadora do espetáculo que sobe ao palco do Teatro Municipal Sá da Bandeira até dia 10 explica que as transcrições “têm indicações que parecem já uma peça de teatro. Têm aplausos, protestos e à partes que parecem didascálias”.

“Guião para um País Possível” é um espetáculo criado a partir desses registos e implicou a leitura de centenas de diários da Assembleia da República. A protagonizar a peça estão os atores João Melo e Margarida Carvalho. A obra, indica Sara Barros Leitão, celebra 50 anos de liberdade.

Sobre a democracia, Sara Barros Leitão considera: “Não sendo o sistema mais perfeito, é aquele que temos e é o melhor que conhecemos”. Na opinião da encenadora, a democracia “é a arte do diálogo”. Reconhecendo que “é muito difícil fazer trabalho associativo ou trabalhar com os outros e encontrar aquilo que nos une”, a atriz considera que, na sua perspetiva, “a democracia é a arte do possível”.