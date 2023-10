Rock in Rio Lisboa muda-se para o Parque Tejo. Ed Sheeran é o cabeça de cartaz da edição 2024

Em junho passado, quando foram divulgadas as datas da 10.ª edição, a organização falou no regresso ao Parque da Bela Vista, mas esta quinta-feira foi anunciado que a “Cidade do Rock” será montada no Parque Tejo Trancão.

Já em janeiro, a Renascença avançava a possibilidade de a 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, ser realizada no espaço que acolheu a JMJ, em agosto..

Roberta Medina explica à Renascença que a organização do festival aceitou o desafio feito pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa com uma condição: que o relvado do parque da Bela Vista seja recuperado até à edição seguinte do Rock in Rio Lisboa.

O próximo festival Rock in Rio Lisboa, marcado para junho de 2024, vai mudar-se do Parque da Bela Vista para o Parque Tejo Trancão, que acolheu, em Agosto, a Jornada Mundial da Juventude.

Ed Sheeran é o primeiro nome conhecido do festival. Será cabeça de cartaz no dia 16 de junho, num regresso ao Palco Mundo precisamente 10 anos depois da sua estreia em Portugal.

Roberta Medina assinala que “não é todos os dias que se faz 20 anos, vamos fazer aquilo que melhor sabemos fazer, a festa!, numa edição especial: num espaço novo que vai permitir trazer mais entretenimento, mais conforto, casas de banho, áreas de alimentação e de descanso, elevando a experiência do público a um outro patamar, e que também nos vai permitir trazer novas propostas para dentro da Cidade do Rock, que na largada já traz Ed Sheeran na banda sonora! Não poderíamos ter um início melhor!”.

A vice-presidente executiva do Rock in Rio salienta ainda que “somos apaixonados pela Bela Vista e ficamos felizes por ver que em 2025 a cidade terá os seus dois grandes espaços para eventos ainda mais valorizados. A nossa relação com a comunidade local da Bela Vista continuará como sempre foi, continuaremos trabalhando com a comunidade na promoção positiva do bairro e dos seus talentos, em geração de emprego, acesso à cultura e muito mais”

Já o presidente da Câmara de Lisboa diz que “não podia estar mais satisfeito com este anúncio da próxima edição do Rock in Rio se realizar no Parque Tejo Lisboa. Reforçado, ainda, por uma data tão marcante como são os 20 anos deste festival que tem já uma relação umbilical com a cidade”.

“Depois do enorme sucesso da JMJ, com imagens e cenários únicos que chegaram a todo o mundo, temos agora a oportunidade do Parque Tejo Lisboa receber o Rock in Rio, permitindo assim que o Parque da Bela Vista possa ser recuperado no próximo ano. O Parque tejo Lisboa é um novo parque que nasceu para a cidade, mas é também um novo espaço que nasceu para grandes eventos em Lisboa. Não podíamos começar da melhor maneira”, destaca Carlos Moedas.

A edição 10, que assinala os 20 anos da presença do festival em Portugal, está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024,

O Rock in Rio Lisboa realizou-se pela primeira vez em 2004, no Parque da Bela Vista, um terreno arborizado, com um anfiteatro natural, onde foi erguida a “Cidade do Rock”.

Em 2022, o festival Rock in Rio Lisboa contou com cerca de 287 mil pessoas em quatro dias de concertos, segundo contas da organização.