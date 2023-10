CCB ganha hotel e comércio. De saída, Elísio Summavielle fala em missão cumprida

Em dia de Orçamento do Estado, o ministro da Cultura esteve no CCB a anunciar um reforço de verbas para aquela instituição no próximo ano. Pedro Adão e Silva indica que, em relação ao ano passado, o CCB vai receber um “reforço de um milhão de euros”.

Na apresentação do projeto “New Development” que prevê o alargamento do CCB, o ministro considerou que a construção dos Módulos 4 e 5 “fecha um ciclo” e que o CCB passa a contemplar toda a sua “integralidade”.

É um “momento de grande significado e viragem” indicou Adão e Silva que explicou que essa mudança “começou com a devolução do espaço do museu”, mas que ganha com a conjugação do centro de congressos, o centro de artes e os módulos com hotel, comércio e serviços.

O ministro da Cultura considera que o CCB tornar-se-á o “equipamento mais diferenciado do país”. Pedro Adão e Silva fala mesmo numa “nova identidade para o CCB” que o vai tornar num “polo de atração ao longo de todo o dia”.

Falando sobre a dependência do Estado, o ministro considerou que os novos edifícios poderão vir a “gerar receita” e com isso “permitir que a exploração do CCB assente em mais investimento”.

Aos jornalistas, Elísio Summavielle explicou que os custos de manutenção do CCB hoje andam na casa dos “10 milhões”. “Ao fim de 30 anos, os equipamentos começam a dar de si, os elevadores, etc. Um projetor do Grande Auditório, por exemplo, uma substituição por LED, cada projetor custa 40 mil euros, só para terem uma ideia do investimento que é necessário fazer nesta renovação dos equipamentos”.

Outro dos custos elevados de manutenção do equipamento cultural é a eletricidade. Elísio Summavielle explica que gastam mais de dois milhões de euros por ano no consumo energético e que estão a fazer um esforço para tornar o CCB mais sustentável e amigo do ambiente.