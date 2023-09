​Eça de Queiroz no Panteão até ao final do ano? Parlamento aguarda decisão final do tribunal

O Parlamento espera que a cerimónia de trasladação de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional possa acontecer até ao final do ano, mas é preciso aguarda por uma "decisão final" do tribunal, afirma Pedro Delgado Alves, deputado do PS.



Em declarações à RTP3, o deputado socialista congratula-se com a decisão provisória do Supremo Tribunal Administrativo, que não impediu a trasladação do escritor de “Os Maias”.

Pedro Delgado Alves sublinha que a cerimónia não vai acontecer na quarta-feira, dia 27, como está inicialmente previsto, e será marcada para nova data quando houver uma decisão final da justiça.

Questionado se a ida de Eça de Queiroz poderá acontecer ainda este ano, o deputado socialista manifestou esperança.

“Tudo esperamos que seja nesse sentido. Não quero comprometer com uma data porque temos de aguardar pela decisão e depois ver o encontro das várias agendas e da logística, mas esperamos que se mantenha em 2023 como inicialmente desejado”, declarou o parlamentar.

O Supremo Tribunal Administrativo decidiu esta segunda-feira não travar a trasladação do escritor Eça de Queiroz para o Panteão Nacional, como pede uma providência cautelar apresentada por alguns dos familiares de Eça de Queiroz.

Segundo o despacho a que a Renascença teve acesso, o juiz alega que os seis herdeiros queixosos representam uma “minoria dos descendentes vivos”. Tratam-se de seis bisnetos que estão em minoria em relação aos restantes 13, que representam a vontade de avançar com a trasladação, explica o tribunal.