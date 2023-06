Das ruas de Nova Iorque a Lisboa. A história da arte urbana em exposição

“Graffiti é uma arte, e se arte é um crime, que Deus nos perdoe”. A frase faz parte de uma das instalações criadas por Lee Quiñones, uma das lendas do grafitti norte-americano que integra a exposição “Urban (R)evolution” patente a partir de hoje, e até 3 de dezembro na Cordoaria Nacional, em Lisboa. O artista norte-americano que privou com nomes como Jean-Michel Basquiat ou Keith Haring percorre a exposição, de ténis brancos salpicados de tinta. Entusiasmado com a mostra que conta a história da arte urbana nacional e internacional, Lee, como é conhecido, recorda episódios da sua vida, dos dias por exemplo em que o icónico Keith Haring partilhou consigo uma parede para ser grafitada. Na exposição que mostra o trabalho de 18 artistas de diferentes gerações revela-se o percurso desde a década de 1970 até aos dias de hoje. Promovida pela Everything is New de Álvaro Covões, a exposição tem a curadoria de Pauline Foessel e Pedro Alonzo.

Numa espécie de caixas, os artistas deram espaço à sua imaginação e criaram especificamente para esta exposição algumas obras. Exemplo disso é o trabalho de VHILS que explicou que fez uma obra em que “trouxe três histórias, de três rostos” que fez em diferentes cidades. Trata-se de uma criação que reflete sobre a relação das pessoas com o meio onde vivem e crescem, e o que as “define”. “A coisa interessante de ter feito todos estes projetos nos últimos anos e estar em diferentes cidades, é perceber que, apesar das nossas diferenças, as lutas nestas cidades são comuns”, explica VHILS que remata que o mais interessante é “uma reflexão sobre a nossa resiliência e da luta nas nossas rotinas de conseguirmos superar as lutas”. Entre os artistas portugueses presentes com trabalhos originais estão ±MaisMenos±, Akacorleone, Nuno Viegas, Obey Sktr, Wasted Rita ou Add Fuel. Este último, que dá pelo nome de Diogo Machado trabalha sobre a arte dos azulejos portugueses e criou a instalação “Núcleo” para a Cordoaria. “O meu trabalho tem sido desenvolvido há cerca de 13, 14 anos à volta da reinterpretação o azulejo português e quis criar algo que representasse o meu trabalho nos vários formatos”, do stencil e do spray ao azulejo explica o artista

No meio do trabalho em tons de azul e branco Add Fuel admite que “acorda todos os dias a ver azulejos por todo o lado” e convida os visitantes a entrarem dentro da sua instalação que no meio do “Núcleo” tem um chão em espelho que pode provocar vertigens aos mais sensíveis. Outra das obras portuguesas é de Januário, o artista mais conhecido pela sua assinatura ±MaisMenos±. Trata-se de uma peça composta por vários televisores que no centro mostram quadros digitais de mercados financeiros. À volta, outras televisões mostram o mundo em que vivemos e fazem também uma espécie de percurso do artista. Januário explica que quis refletir sobre “o mundo mais ou menos. É uma peça para questionar este mundo baseado nos mercados”

Os principais nomes da arte urbana em Lisboa Shepard Fairey é considerado um dos mais importantes artistas gráficos e urbanos contemporâneos e mostra a sua mais recente criação nesta exposição em Lisboa. No meio de paredes vermelhas, brancas e pretas onde introduzi-o também o azul, o artista explica que já foi preso mais de 16 vezes por fazer o que faz. Um dos seus trabalhos surge numa fotografia, em que o vemos empoleirado em cima de um escadote que está no tejadilho de um carro e pintar um dos cartazes que carateriza o seu trabalho. A pare de Shepard Fairey, em Lisboa poderá também ver recentes criações de artistas como o espanhol Felipe Pantone que faz uma instalação colorida a três dimensões e que cria no visitante a ideia de entrar num espaço digital. Também artistas como Futura ou Jason Revok expõe nesta mostra que reúne artistas que trabalham habitualmente no espaço público. Pedro Alonzo, o curador faz questão de sublinhar o lado mais livre desta exposição. O fator “surpresa”, como lhe chama levou a que os curadores “não soubessem o que os artistas iam fazer”. A única certeza que tinham é que “os artistas iriam responder ao espaço” da Cordoaria Nacional.