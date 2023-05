Lisboa convidada de honra da Feira do Livro de Buenos Aires

Depois de Portugal já ter sido convidado de honra de feiras internacionais do livro na América Latina, nomeadamente na Colômbia e no México, agora é a cidade de Lisboa a ganhar protagonismo. A Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, na Argentina, convidou a capital portuguesa para ser a convidada de honra da edição do próximo ano.

Em comunicado, a autarquia de Lisboa confirma o convite e indica que a Feira Internacional do Livro de Buenos Aires vai decorrer de abril a maio de 2024, sendo “uma das cinco maiores feiras do livro do mundo, além de um importante evento cultural e editorial da América Latina”.

Organizada desde 1975 por Fundación El Libro, organização sem fins lucrativos pertencente à Sociedade Argentina de Escritores, a feira atraiu, “nas últimas edições, mais de um milhão e 300 mil visitantes, entre argentinos e estrangeiros e mais de 12 mil profissionais da área do livro”, explica o comunicado.

A autarquia liderada por Carlos Moedas indica que a “presença de Lisboa em 2024 na Feira do Livro de Buenos Aires terá como principal objetivo reforçar a imagem de Lisboa como cidade literária”. Segundo a autarquia, neste conceito de cidade literária incluem-se não só os escritores, mas também os leitores.

“Dar visibilidade aos autores e criadores contemporâneos que se movem no território da cidade de Lisboa; reforçar a economia do setor junto da América Latina” são dois dos objetivos apontados como prioritários para a montagem desta operação.

“O projeto será assegurado pelo pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, com a coordenação de Rute Mendes, a curadoria de Carla Quevedo, e a colaboração de entidades públicas e privadas”, indica a autarquia em comunicado.

O anúncio da cidade de Lisboa como convidada de honra da próxima edição da Feira do Livro de Buenos Aires foi feito no encerramento da edição deste ano, que teve como convidada a cidade de Santiago do Chile.

Na conferência marcaram presença a coordenadora Rute Mendes, o embaixador de Portugal na Argentina; Alexandre Vacaro, o presidente da Fundação El Libro, Ezequiel Martínez, o diretor da Feira, e Enrique Avogadro, ministro da Cultura da cidade de Buenos Aires.