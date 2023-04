Três dias para mergulhar na História do subsolo de Lisboa nas Galerias Romanas

É um mergulho na História. Descer às Galerias Romanas, na Baixa da cidade de Lisboa, é ir ao encontro dos vestígios da herança romana no coração da capital. As Galerias Romanas voltam a abrir ao público de 21 a 23 de abril, anuncia em comunicado o Museu de Lisboa.

Os visitantes são aconselhados a levar sapatos impermeáveis e roupa confortável para descer na Rua da Prata às galerias. As visitas são para maiores de 6 anos e têm a duração de cerca de 20 minutos.

No primeiro dia as Galerias Romanas abrem a partir das 16h15 e as visitas realizam-se a cada 15 minutos até Às 18h30. Nos dias 22 e 23, o período de visitas é mais alargado, entre as 9h30 e as 18h30.

Também no fim de semana, às 15h00, as visitas serão acompanhadas por percursos que “começam com a visita às Galerias e terminam no Museu de Lisboa - Casa dos Bicos (no dia 22, às 15H) e no Museu de Lisboa - Teatro Romano (no dia 23, às 15H), mapeando os vestígios da herança romana nesta zona da cidade”, indica o Museu de Lisboa.

“Serão três dias de visitas a um dos monumentos mais enigmáticos da baixa lisboeta, uma experiência cultural possível apenas em duas ocasiões em cada ano”, explica o museu. Quando estão encerradas, as Galerias apresentam “um nível de água superior a um metro de altura, proveniente de lençóis freáticos que correm no subsolo de Lisboa.”

Estas Galerias Romanas foram descobertas em 1771, na sequência do Terramoto de Lisboa de 1755. “Esta estrutura romana corresponde a um criptopórtico, solução arquitetónica que criava, em zona de declive e pouca estabilidade geológica, uma plataforma horizontal de suporte à construção de edifícios de grande dimensão, normalmente públicos”, explica o comunicado.

De acordo com o Museu de Lisboa, as Galerias Romanas ficaram conhecidas, no início do século XX como «Conservas de Água da Rua da Prata», “por serem utilizadas pela população como cisterna”.

A visita só é possível duas vezes por ano, devido a uma grande operação de bombeamento de água e limpeza para que seja acessível ao visitante.

25 de Abril no Museu de Lisboa

O Museu de Lisboa, indica ainda no mesmo comunicado que está a organizar um conjunto de atividades para celebrar os 49 anos do 25 de Abril de 1974.

“No Museu de Lisboa - Teatro Romano são conduzidas duas visitas orientadas, no dia 25 (15H) e no dia 29 (11H) sobre como numa sociedade escravocrata como foi a romana, muitos conseguiram obter a sua liberdade”.

Também no Palácio Pimenta, dia 29, em parceria com a associação Batoto Yetu Portugal decorrem a partir das 15h um workshop de semba, uma visita à exposição de longa duração do museu focada na herança africana da cidade e um concerto de Karyna Gomes, às 17H. Tudo com entrada gratuita.