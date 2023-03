Pet Shop Boys estão de volta e prometem novo disco

Quem não se lembra de ‘West End Girls’? Foi um dos muitos sucessos assinados pela banda britânica Pet Shop Boys. O duo está de volta aos discos e edita a 16 de junho “Smash”, uma antologia que reúne todos os singles editados em 35 anos de carreira.

A banda de Neil Tennant e Chris Lowe, que conquistou 42 singles no Top 30 britânico, incluindo 22 temas no Top 10, contabilizou na sua história quatro número 1 com músicas como 'It’s a Sin' ou 'Always On My Mind'.

“Smash – The Singles 1985-2020”, que será lançada pela Parlophone, vai estar disponível em vários formatos, indica em comunicado a editora Warner Music Portugal. A compilação vai incluir sucessos como o “single de estreia, ‘West End girls’, e prosseguindo com outros temas icónicos como ‘Love comes quickly’, ‘It’s a sin’, ‘Always on my mind’, ‘Being boring’, ‘Suburbia’, ‘Opportunities’, ‘What have I done to deserve this?’, ‘Rent’ e ‘Heart’”.

Segundo a editora, “o período entre 1993 e 2003 está bem representado no alinhamento com singles como ‘Go West’, ‘Se a vida é (that’s the way life is)’, ‘New York City Boy’, ‘Can you forgive her?’, ‘I don’t know what you want but I can’t give it anymore’ e ‘Single bilingual’”.

Para além do novo disco, os Pet Shop Boys vão iniciar uma digressão que os vai trazer a Portugal. A banda atua a 9 de junho no Primavera Sound, no Porto. Antes disso passa pelo mesmo festival em Barcelona e depois em Madrid. O duo britânico tem também previstos concertos em Londres e Liverpool.

“Smash - The Singles 1985-2020” vai sair em “3 CDs, 6 LPs, caixa Deluxe com 3 CDs/2 Blu-ray, que inclui todos os vídeos dos singles. Simultaneamente estará disponível em todas as plataformas digitais de download e streaming”, indica a editora.

A banda britânica confirma, entretanto, que vão “começar a trabalhar num novo álbum, e continuar a digressão ‘Dreamworld’”.

A 14 de abril, os Pet Shop Boys “vão publicar a edição de 2023 do seu livro ‘Annually’ com 64 páginas” que “inclui o CD maxi-single exclusivo ‘Lost’, com quatro faixas gravadas em 2015”, explica o comunicado.