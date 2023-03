Quem trabalha na BBC não pode ter TikTok no telemóvel

A BBC instruiu o seu pessoal a retirar a aplicação TikTok dos telefones profissionais, indicou na segunda-feira o conglomerado do audiovisual britânico, no seguimento de outras instituições ocidentais desconfiadas com a rede social chinesa.

Em artigo divulgado no seu site, a BBC informou que o seu pessoal recebeu uma mensagem de correio eletrónico, no domingo, no qual se afirma que o grupo afirma "não recomendar a instalação da TikTok em aparelhos da empresa BBC, salvo razão profissional justificada".

Fez ainda uma citação da mensagem dirigida: "Se você não tem necessidade do TikTok por motivos profissionais, deve suprimi-lo".

Estas orientações seguem-se às proibições da aplicação chinesa em aparelhos governamentais ou oficiais dos EUA ou da Comissão Europeia.

A TikTok, que é controlada pela chinesa ByteDance, está a ser objeto de uma vigilância crescente por parte dos ocidentais, por receio de Pequim poder aceder à informação dos utilizadores em todo o mundo.

Em novembro, a TikTok reconheceu que alguns empregados em Pequim poderiam aceder à informação sobre os utilizadores europeus e, em dezembro, admitiu mesmo que empregados tinham utilizado estes dados para espiar jornalistas.

Mas o grupo nega fortemente que o governo chinês controle ou tenha acesso aos seus dados.