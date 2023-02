“Óscares” do audiovisual premeiam empresa que fez Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros

São considerados os óscares do audiovisual e da interatividade. Os InAVation Awards premiaram uma empresa portuguesa. A Edigma venceu o galardão na categoria de “Smart Buildings” pela intervenção que fez no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, em Lisboa.

Este núcleo museológico, classificado como Monumento Nacional desde 2015, está localizado no subsolo do edifício do Millennium bcp, em plena baixa lisboeta e proporciona ao visitante uma “viagem arqueológica ao passado de Lisboa”, explica a Fundação Millennium bcp em comunicado.

Localizado no cruzamento entre a Rua Augusta e a dos Correeiros, este núcleo foi descoberto nas escavações realizadas entre 1991 e 1995 e abrange um período de mais de 2. 500 anos de História. São vestígios que atravessam várias épocas, entre elas o período romano, o medieval cristão e o pombalino.

Em comunicado, a Fundação Millennium bcp explica que na cerimónia que decorreu em Barcelona, no Museu Nacional de Arte da Catalunha, o trabalho da Edigma foi reconhecido pela “excelência no design, integração e gestão AV da remodelação” do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros.

“Este é um reconhecimento que nos honra, de um projeto sustentado numa narrativa expositiva diferenciadora, com recurso a soluções tecnológicas, que se traduzem numa experiência imersiva e envolvente na história de Lisboa” afirma Miguel Oliveira.

Nas palavras do CEO da Edigma, “vencer este prémio é demonstrativo que, apesar de estarmos a competir entre os melhores do mundo, possuímos argumentos e conhecimento para incorporar continuamente nos projetos dos nossos clientes soluções inovadoras, respeitando a premissa da empresa de construir experiências para pessoas”.

Já António Monteiro, presidente da Fundação Millennium bcp, valoriza o “investimento” na renovação do Núcleo Arqueológico por se inserir “na preocupação permanente do Millennium bcp de valorizar o património histórico e cultural do nosso país como fator essencial para o desenvolvimento de Portugal”.