Realizador João Gonzalez "ainda a processar" notícia da nomeação para os Óscares

Em menos de um ano, o filme somou mais de 45 prémios, tornando-se o primeiro filme de animação português a ser premiado em Cannes e um dos cinco nomeados para os Prémios do Cinema Europeu, ultrapassando mais de uma centena de seleções oficiais em festivais de todo o mundo.

Ainda assim, João Gonzalez considera que este ano a competição nos Óscares é forte, por isso prefere não elevar demasiado as expectativas.

"Eu mantenho sempre expectativas baixas, para mim é uma forma saudável de lidar com a situação. Há filmes muito bons a concurso e, acima de tudo, neste momento estamos a celebrar o facto de ter sido nomeado, que é algo incrível para nós. Tudo o que vier a partir daqui já é um bónus enorme", remata.

O cinema português nunca tinha recebido nomeações para os Óscares da Academia. A curta-metragem de João Gonzalez e Bruno Caetano está nomeada para o Óscar de Melhor Curta Metragem de Animação.

Os outros nomeados ao prémio são “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, “The Flying Sailor”, “My Year of Dicks” e “An Ostrich told me the world is fake and i believe it”.