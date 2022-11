Mega Ferreira pede decisões a Costa. Apesar de tudo, “com Sócrates as coisas avançavam”

Escreve na entrada da palavra “vocação” que é um "prisioneiro das palavras" e que fora delas: "não reconheço o mundo nem sei que cor que lhe deva atribuir". Acha que hoje usamos cada vez um número menor de palavras? Há um empobrecimento da Língua Portuguesa?

Não há um empobrecimento da língua, porque a língua existe e as palavras existem na língua. Mas há um empobrecimento no uso da Língua Portuguesa. Aí isso, sem dúvida nenhuma. Basta ver o tipo de linguagem que se usa na comunicação das redes sociais. E que ainda por cima é muito comum!

Podia dizer-se que é meia dúzia de jovens que usa, mas não. Hoje em dia está largamente disseminado. Mas é extraordinário, porque na realidade, o uso da língua foi-se tornando raro. Ou seja, o número de palavras que usamos hoje é muito menor do que o que era há 50 anos.

Que consequências é que tem esse empobrecimento do número de palavras que usamos?

Tem algumas! A primeira é que diminui a capacidade de expressão. De quanto mais palavras nós dispusermos, mais rigorosa pode ser a expressão do nosso pensamento. E não estou a falar apenas na escrita. Estou a falar verbalmente. Estamos aqui a conversar muito bem, neste momento, porque ambos usamos muitas palavras. Se usássemos o número limitado de palavras do Twitter, não era possível ter esta conversa. Era muito reduzida, acabava ao fim de três minutos. Estava tudo dito.

A redução da capacidade de expressão traz consigo uma redução da intensidade da comunicação. Ou seja, as pessoas comunicam menos, e comunicam pior. E depois daí vem tudo, os mal-entendidos, os equívocos, todos os disparates provêm do mau uso da língua [risos]. Enfim, isto é um bocado exagerado. Mas grande parte dos disparates provém do mau uso da língua ou do empobrecimento da língua que vai existindo até a um ponto em que eu já cá não estarei, portanto, não sei! Eu não sou, catastrofista, como sabe, mas é assustador.

É assustador, porquê?

É assustador o empobrecimento da língua, como é assustador o estado do mundo! Como é assustador tudo, tudo neste momento é assustador! A guerra, pobreza, a miséria, as migrações, as pandemias, tudo é assustador.

Como é que olha para a atual situação económica e social? Estamos com o nível de vida a subir, os salários a não corresponderem a isso. Poderemos piorar abruptamente nos próximos meses. Como é que vê a situação económica e social?

Alguma coisa terá de ser feita para inverter isto. Desgraçadamente, hoje em dia, em economias e sociedades interdependentes, isso não depende só de nós. Podíamos ter o melhor governo do mundo, e não é com certeza o melhor do mundo, mas poderíamos ter o melhor governo do mundo sozinho, e não conseguia fazer nada! Todos os dias leio sobretudo a imprensa internacional, porque a nacional, infelizmente já não dá grande coisa, mas na imprensa internacional eu leio os apelos.

O que acontece é que o BCE demorou dez meses até tomar medidas contra a inflação! Não é possível! Isto lembra-me sempre uma história que eu adoro repeti-la. É uma história da História conhecida.

Em 1577, o rei D. Sebastião foi encontrar-se com o tio Filipe II de Espanha, em Guadalupe. Queria convencer o tio a mandar as tropas castelhanas, na altura espanholas já, para Marrocos com as pobres tropas portuguesas para dar guerra ao rei de Marrocos, que é o delírio africano do D. Sebastião, que todo ele era um delírio! Estiveram três dias, e não conseguiu convencê-lo, nem com o célebre banquete do pescado, que um banquete extraordinário, só com espécies do mar, vindas no próprio dia de Lisboa por mudas de cavalos.

Não conseguiu convencê-lo. Furioso, o rapaz, o rei Sebastião, ao sair da sala, voltou-se para trás e dirigiu-se ao ministro do rei, o Duque de Alba, mas é óbvio que a mensagem era para o tio. E pergunta ao Duque de Alba: "Senhor Duque de cor é o medo? e o Duque de Alba responde: "Senhor, o medo é da cor da prudência". Eu gosto imenso de repetir esta história extraordinária!

Na realidade, nós chegámos a um ponto da vida do mundo em que os políticos são tão prudentes, tão prudentes que se vê que estão cheios de medo. Portanto, vão cedendo terreno. Quando damos por isso, já estamos no charco. Esta história da inflação e do BCE é uma coisa extraordinária! É que o BCE tem os instrumentos todos para perceber que vai haver um surto inflacionista, mal começa a guerra.

Ainda por cima, a Ucrânia é o celeiro da Rússia, e em parte o do Ocidente. O gás natural vem da Rússia. Estava-se mesmo a ver que um estado de guerra entre aqueles dois países ia provocar imediatamente uma inflação! Demoraram dez meses para subir as taxas de juro para atacar a inflação de frente.