Ministro anuncia Capital Portuguesa da Cultura a partir de 2024

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou esta quarta-feira a criação da Capital Portuguesa da Cultura, iniciativa que vai arrancar em 2024.

Pedro Adão e Silva avançou a notícia na cerimónia onde foi revelado que Évora é a cidade portuguesa escolhida para Capital Europeia da Cultura em 2027.



“Criaremos a figura da Capital Portuguesa da Cultura em 2024, 2025 e 2026. Serão as três cidades que não foram escolhidas hoje. É um repto para as autarquias, cidades e privados”, afirmou o ministro da Cultura, durante o evento realizado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.