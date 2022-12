Capital Europeia da Cultura. Candidatura partiu “do coração de Évora e do Alentejo”

Quando em outubro a Equipa de Missão Évora 2027 entregou o dossiê final da candidatura no Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) do Ministério da Cultura, o presidente do município alentejano, Carlos Pinto de Sá lembrava “a capacidade de, partindo do fundamento, da identidade do Alentejo e de Évora, equacionar questões de ordem global”.

Évora e o Alentejo estão em festa. A cidade alentejana acaba de se consagrar Capital Europeia da Cultura 2027 . Um anúncio feito entre muitos aplausos e emoção, com a presença na cerimónia do presidente do município, Carlos Pinto de Sá e da coordenadora da Equipa de Missão da Candidatura, Paula Garcia.

No primeiro dossiê apresentado, a candidatura de Évora centrou-se na “ideia do vagar”, enquanto num segundo documento, mantendo o vagar, foi também adotado o lema “An(other) Art of Existence”, em português “Outra Arte de Existência”.

Depois da entrega do documento, da visita do júri do concurso a Évora, da audição e defesa da candidatura, esta quarta-feira chegou a notícia tão desejada pela cidade e pela região: Évora foi escolhida para Capital Europeia da Cultura em 2027.

Recorde-se que a candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura é promovida pela Comissão Executiva Évora 2027, liderada pela Câmara Municipal de Évora.

Da comissão executiva fazem parte a Direção Regional de Cultura do Alentejo, Universidade de Évora, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Turismo do Alentejo – ERT, Fundação Eugénio de Almeida e Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – ARPTA.

Além de Évora, estavam nesta fase final, os municípios de Aveiro, Braga e Ponta Delgada.