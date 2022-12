Évora escolhida para Capital Europeia da Cultura em 2027

Évora é a cidade portuguesa escolhida para ser Capital Europeia da Cultura em 2027, foi esta quarta-feira anunciado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A cidade alentejana junta-se a Liepaja, na Letónia, também selecionada para Capital Europeia da Cultura dentro de cinco anos.

A iniciativa terá uma dotação financeira de 29 milhões de euros oriundos de fundos nacionais e europeus.



"O vagar" é o mote de Évora para a Capital Europeia da Cultura de 2027.

Na sequência da pré-seleção concluída em março deste ano, a lista inicial foi reduzida a quatro candidaturas - Aveiro, Braga, Évora ou Ponta Delgada.



Évora bateu a concorrência e vai acolher a Capital Europeia da Cultura em 2027.

A decisão foi tomada por um painel de jurados composto por 11 especialistas, designados por instituições europeias e pelo Ministério da Cultura português: Else Christensen-Redzepovic e Jorge Cerveira Pinto (Parlamento Europeu), Marilyn Gaughan Reddan, Goda Giedraityte e Rossella Tarantino (Conselho Europeu), Jelle Burggraaff, Beatriz Garcia e Hrvoje Laurenta (Comissão Europeia), Anne Karjalainen (Comité das Regiões), João Seixas e Suzana Faro (Ministério da Cultura português).

Em 2027, Portugal terá uma Capital Europeia da Cultura pela quarta vez, após Lisboa, em 1994, Porto, em 2001, e Guimarães, em 2012.

Ministro anuncia iniciativa Capital Portuguesa da Cultura

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou a criação da Capital Portuguesa da Cultura, que vai arrancar em 2024.

“Criaremos a figura da Capital Portuguesa da Cultura em 2024, 2025 e 2026. Serão as três cidades que não foram escolhidas hoje. É um repto para as autarquias, cidades e privados.”

Braga, Ponta Delgada e Aveiro serão, assim, Capital Portuguesa da Cultura nos próximos anos. A ordem ainda será decidida.



“O Governo decidiu apoiar com dois milhões de euros a Capital Portuguesa de Cultura que se repetirá nos próximos três anos”, sublinhou o ministro da Cultura.

Esta decisão é, de acordo com Pedro Adão e Silva, “um reconhecimento merecido do trabalho feito, mas também uma aposta no futuro”.



“Em 2027 não teremos Capital Portuguesa da Cultura, porque haverá Capital Europeia da Cultura em Portugal, mas em 2028, com concurso aberto, haverá uma quinta cidade”, adiantou.