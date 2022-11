Brasil, coleções e artistas premiados fazem a programação do MAAT para 2023

É a primeira programação com a marca de João Pinharanda, o historiador e crítico de arte que assumiu, no início de janeiro, a direção do MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, da Fundação EDP e que revelou, esta sexta-feira, os eixos centrais do que vão apresentar em 2023.

Embora esteja previsto e protocolado um acordo com a Fundação de Serralves, no Porto, nesta apresentação não foi avançado qualquer detalhe. A programação divulgada contempla apenas os espaços do MAAT e da Central Tejo.

A programação para o próximo ano prevê 13 exposições e assenta em três eixos. Por um lado, uma aposta nos artistas brasileiros, sendo exemplo disso nomes como Jonathas de Andrade, que abre em janeiro a exposição “Olho – Faísca”, ou Pollyanna Freire que, apesar de viver em Portugal há algumas décadas, nasceu em São Paulo e leva ao MAAT a exposição “Vão”. Outro caso é o de Ernesto Neto que em outubro apresenta na Galeria Oval do museu uma mostra onde “trabalha a ideia de uma árvore, um embondeiro, e a herança da língua portuguesa”, explicou Pinharanda na apresentação.

Outro dos pontos fortes da programação para 2023 passa por uma grande retrospetiva do trabalho da artista portuguesa Luísa Cunha. “Hello, are you There?” abre “no dia 18 de maio, dia dos museus”, indicou o diretor do MAAT aos jornalistas, explicando que nesta exposição, comissariada por Isabel Carlos, a artista irá também mostrar novas peças.