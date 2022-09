Exposição mostra inquietações de Saramago em diálogo com artistas portugueses

“A minha posição é de constante interrogação”. A frase é de José Saramago e serviu de inspiração para o título da exposição que assinala o centenário do nascimento do escritor português e que inaugura esta quinta-feira no Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC).

“Porquê? A arte contemporânea em diálogo com o pensamento de José Saramago” que abre ao público sexta-feira, reúne 40 obras de 34 artistas portugueses que pertencem ao acervo do MNAC e à Coleção de Arte Contemporânea do Estado.

A curadoria da exposição tem a assinatura da galerista Ana Saramago Matos, neta do Nobel da Literatura e junta peças de artistas de diferentes gerações. A “mais recente é de 2016”, explica a curadora em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença.

Junto à frase de Saramago que dá o mote para a exposição está uma peça de grandes dimensões de Jorge de Brito e que é “a peça mais antiga” que data de 1895. “É uma obra que sai do espectro da arte contemporânea”, explica a curadora. Ana Saramago Matos justifica a sua integração no percurso expositivo por “sublinhar o quão universal e transversal” são as temáticas que inquietavam José Saramago.