50 anos da morte de Picasso com 42 exposições pelo mundo

É “um artista que define o século XX”. Foi desta forma que o ministro da Cultura de Espanha se referiu a Pablo Picasso, o artista que morreu, faz em 2023, 50 anos. A data vai ser assinalada com um conjunto de exposições e eventos hoje apresentado em Madrid, por Espanha e França.

O Ano Picasso prevê uma programação que começa já em 2022 e decorrerá durante 2023 em vários países. Na apresentação esta segunda-feira, no Museu Rainha Sofia, em Madrid, o ministro da Cultura e Desporto espanhol, Miquel Iceta, e a sua homóloga francesa, Rima Abdul Malak, explicaram que estão previstas 42 exposições e eventos em 38 instituições da Europa e Estados Unidos.

Picasso, que nas palavras do ministro da Cultura espanhol, foi um artista que representou o século XX “com toda a sua crueldade, violência, paixão, excessos e contradições”, será celebrado com exposições em museus como o Metropolitan e o Guggenheim de Nova Iorque, o Museu do Prado, o Thyssen Bornemisza de Madrid, ou o Museu de Belas Artes da Bélgica.

A programação pensada por Espanha e França terá como objetivo “reivindicar o legado artístico de Picasso e a vigência da sua obra”, indicou o ministro espanhol, que reconheceu que alguns aspetos mais controversos da vida pessoal do artista não serão esquecidos.