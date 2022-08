Conheça o cartaz completo do Festival EDP Vilar de Mouros

Está completo o cartaz da edição deste ano do Festival EDP Vilar de Mouros que decorre dias 25, 26 e 27 de agosto. Em comunicado, a organização confirma a presença dos norte-americanos Black Rebel Motorcycle Club e dos suecos Clawfinger, que se juntam aos Simple Minds. Atuam todos a 26 de agosto, dia em que o público vai poder também ouvir os portugueses Tara Perdida.

O regresso dos Black Rebel Motorcycle Club a Portugal foi anunciado pela própria banda nas suas redes sociais ao “partilharam a imagem do cartaz do festival”, indica o comunicado. Também confirmada foi a participação dos Non Talkers no dia 26 de agosto, dos The Black Teddys no dia de abertura, a 25 de agosto, e dos The Mirandas no encerramento, a 27 de agosto.

“As seis bandas juntam-se aos Placebo, Iggy Pop, Bauhaus, Suede, Wolfmother, Gary Numan, The Legendary Tigerman, Battles”, diz a organização em comunicado. Criado há mais de 50 anos, o festival tem os bilhetes à venda. “Os passes gerais e os bilhetes diários estão disponíveis pelo preço de 80€ e 40€ respetivamente e podem ser adquiridos nos locais habituais”, explica a organização.

A programação do EDP Vilar de Mouros 2022 conta ainda com a participação do DJ Izzy, “que irá recriar o espírito das festas Rockline Tribe no Palco Histórico do EDP Vilar de Mouros 2022 na noite de 24 de agosto, entre as 23H00 e as 3H00, e nas madrugadas de 25 a 28 de agosto, entre as 2H30 e as 4H30”.

Promovido pela autarquia de Caminha com a Junta de Freguesia de Vilar de Mouros, o festival junta a música, “os valores de inclusão e a consciência ambiental”, indica a organização com o envolvimento da comunidade local, instituições e festivaleiros

Todo o cartaz está disponível emwww.edpvilardemouros.com