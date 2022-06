Rock in Rio regressa este sábado a Lisboa com Muse e The National a abrir

Os britânicos Muse, os norte-americanos The National e os portugueses Xutos & Pontapés e The Black Mamba atuam, este sábado, no Rock in Rio Lisboa, que regressa ao Parque da Bela Vista para quatro dias de "muito entretenimento e diversão".

O Parque da Bela Vista volta a ser a "cidade do Rock", este sábado, no domingo e nos dias 25 e 26 de junho, depois de quatro anos de interregno, em vez dos habituais dois, devido à pandemia da Covid-19.

Por isso, em entrevista à Renascença, a diretora do festival, Roberta Medina, afirma que esta edição "é uma celebração da vida", com quatro dias "de muita alegria, de muita brincadeira e cantar junto".

No recinto há vários palcos, e esta será a edição com mais nomes de artistas - "grandes nomes da área de 'gaming', do entretenimento digital, dos podcasts, do humor, da música", além de um quadro de chefs "para trazer a conversa de alimentação sustentável".



Pelo Palco Mundo, o maior do festival, passam Xutos & Pontapés, Liam Gallagher, The National e Muse. No Music Valley, atuam Zanibar Aliens, Ego Kill Talent, The Black Mamba, Linda Martíni, Izal e Moullinex & Xinobi.

Nos restantes palcos, este sábado, atuam artistas e bandas como Bombino, Sara Correia, Vado, Loreta KBA, Goband ou The Group.

A "cidade do rock" abre às 12h0 e encerra às 02h00 do dia seguinte, em cada um dos quatro dias de festival.