Rock in Rio Lisboa vendeu 20 mil bilhetes fora de Portugal, em 39 países

“É um privilégio poder estar junto”. É desta forma que Roberta Medina vê o regresso do Rock in Rio Lisboa, depois do adiamento do festival devido à pandemia. Em entrevista à Renascença, a diretora do evento, reconhece que a pandemia trouxe um “prejuízo grande” ao festival, diz que tiveram de se adaptar a novas circunstâncias, mas mostra-se confiante no regresso do ambiente festivo.

A abertura de portas, para o primeiro fim-de-semana, é este sábado e conta, além dos bilhetes vendidos em Portugal, com mais 20 mil entradas vendidas fora do Portugal. “Tem um pouquinho de todo mundo, muitos europeus, mas também Brasil, Argentina, Estados Unidos”, explica Medina que fala num total de 39 países presentes.

Nesta entrevista em que deixa conselhos aos festivaleiros, Roberta Medina considera que o Rock in Rio não é “só de festa”. “Trata-se de festa com muitos benefícios para todo mundo”, diz a filha do fundador do festival, apontando a dinâmica económica que o Rock in Rio Lisboa gera e assegurando que o evento vai continuar na capital portuguesa.

É um regresso muito aguardado, com que sentimento acha que abrirão este sábado as portas da Cidade do Rock?

Acho que o sentimento é de realização de um sonho. Depois de tanto tempo, quase fica difícil acreditar que a gente de facto está aqui, que a Cidade do Rock está pronta, que está linda, que a equipa está feliz. As pessoas têm uma ansiedade enorme de estar juntas. Acho que é uma celebração da vida. É essa consciência de que é um privilégio estar aqui, é um privilégio poder estar junto. Acho que é muita alegria.

Que marcas a pandemia deixou no Rock in Rio Lisboa?

No que toca à vivência do festival, acho que não há. Acho que vivência do Festival vai ser exatamente como sempre foi, com uma diferença de que as pessoas que se sintam mais confortáveis, e que possam estar mais fragilizadas, e queiram, ficar de máscara é absolutamente normal. Hoje em dia já aprendemos o benefício da máscara e isso não é estranho.

Acho que a experiência em si, vai ser como ela sempre foi, de muita alegria, de muita brincadeira e cantar junto. As marcas da pandemia estão mais na indústria, no como chegamos até aqui, do que, no como fazer e a experiência do festival

Que mudanças fizeram?

A gente teve de alterar bastante o planeamento. Antecipar muito as nossas decisões, antecipar os contratos com os fornecedores. A cadeia ainda está, e estava, muito desestabilizada de mão- de-obra, de matéria-prima, de logística. A gente teve situações do equipamento de som ter ido parar num outro país, por engano, e ficar perdido. Então, o mundo está vivendo um desafio muito grande de pós pandemia, e como se não bastasse, ainda veio a guerra na Ucrânia que veio aqui dar um nó maior nas coisas. Isso tudo, impacta em todos nós, em qualquer coisa que a gente faça, seja na indústria dos eventos, na música, seja na vida do dia-a-dia, como cidadãos.

Todo o adiar desta edição do Rock in Rio Lisboa teve prejuízos na própria máquina do evento?

Ah, com certeza! Existe um prejuízo grande acumulado até aqui. Felizmente é um grupo sólido que conseguiu segurar esse impacto, para podermos estar hoje aqui conversando e celebrando que vamos abrir portas.

Estamos num contexto de guerra em plena Europa. O Rock in Rio é um festival como slogan “Por um Mundo Melhor, em termos ambientais, mas não só. De que forma irão marcar essa ideia de lutar por um mundo melhor?

Acho que se vai sentir como nunca. A gente trabalha ativamente o tema do mundo melhor há 22 anos. A coisa boa é que nunca houve um espaço de escuta tão grande. Lembro em 2018, na última edição do Rock in Rio aqui em Lisboa, essas perguntas não se colocavam. As perguntas sobre sustentabilidade, nas entrevistas, nunca apareciam. Era a gente tentando falar sobre isso. E isso, é sinal de que existe um espaço de escuta. Existe interesse.

O tema ganhou relevância, não só para os cidadãos, mas para as empresas, para os governos, e isso é muito bom. Sem esse momento, e esse espaço de escuta a gente não conseguiria fazer as maiores mudanças que a sociedade precisa.

De que forma isso se vai traduzir no Rock in Rio Lisboa deste ano?

Vai-se sentir muito pelos palcos que vão ter conversas relevantes. Vai-se perceber que cada vez mais é visível o tema dos cuidados ambientais, desde os resíduos, a tudo e mais uma coisa.

Em relação à paz, a gente vai fazer um momento simbólico, no primeiro dia, com a Simone de Oliveira. Vamos convocar o público a fazer um minuto de silêncio pela paz, para mandar uma energia boa para o mundo, para a gente mostrar a força da música e, acima de tudo, reforçar que, num futuro melhor, a paz depende de nós próprios. Não depende de ninguém que está fora da gente, e as mudanças de atitude, de escolha, têm de começar em cada um de nós.