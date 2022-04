​Realizador de “Notre-Dame em Chamas” está “muito inquieto” com as presidenciais francesas

O seu nome é reconhecido como o autor de filmes como “Em Nome da Rosa” ou “Sete Anos no Tibete”. Jean-Jacques Annaud não rodava, contudo, um filme há 40 anos em França. O incêndio da Catedral de Notre-Dame, em abril de 2019, em Paris, levou-o a abraçar um novo projeto cinematográfico e voltar a filmar no seu país.



Em entrevista à Renascença, a poucos dias da estreia da longa-metragem nas salas de cinema portuguesas a 28 de abril, diz que fez “Notre-Dame em Chamas” na esperança que seja um filme que dê “vontade às pessoas de regressarem a uma sala de cinema”, depois da pandemia.

No thriller usa imagens que filmou, misturadas com outras reais filmadas por populares que lhe cederam, depois de ter lançado um repto pela internet.

Aos 79 anos, Jean-Jacques Annaud, diz que está “cansado de filmes de super-heróis”. Em “Notre-Dame em Chamas” quis retratar o “heroísmo de pessoas anónimas”. Questionado sobre a segunda volta das presidenciais francesas, é parco em palavras. O realizador aponta apenas que espera “que a França possa continuar a ser um país motor da União Europeia e não o contrário!”.

O Jean-Jacques Annaud é sempre motivado por projetos ambiciosos. Porque decidiu fazer um filme sobre este incêndio na Catedral de Notre-Dame, um dos monumentos mais visitados do mundo e um símbolo da cultura francesa?

É um projeto que me motivou de forma extraordinária. É uma mistura entre um thriller, um grande espetáculo e uma história real. Se quiser, tem o mérito do grande cinema!

Lamento muito que durante um grande período de tempo as pessoas estiveram impedidas de ir ao cinema por causa da pandemia, e pensei que era importante fazer um filme depois da pandemia que desse vontade às pessoas de regressarem a uma sala de cinema e partilharem com os outros as emoções.

A realidade é por vezes apaixonante, emocionante e surpreendente e tem uma série de semelhanças com a verdade.

Os bombeiros chegaram tarde ao local do incêndio na Catedral, mas eles são os heróis do seu filme. Porque quis centrar a ação nestes heróis?

Estamos perante o heroísmo de pessoas anónimas. É isso que é muito tocante. São pessoas que não têm a pretensão de dizer que são heróis. Eu estou cansado dos filmes de super-heróis. Acho que são de uma debilidade trágica!

Eu sempre gostei de ver que há gente que arrisca, que põe a sua vida em perigo para salvar outras vidas e nem fala disso. Isso, francamente, é profundamente admirável. Não é uma especialidade dos bombeiros de Paris, mas fico tocado por ver que é uma profissão de vocação. Não pensava nisso até este filme. Foi o que me apaixonou.