Sting volta a cantar "Russians" para ajudar Ucrânia

No vídeo, Sting explica que raramente canta esta canção desde que foi escrita, porque, diz nunca pensou que fosse novamente relevante. Música na qual lembrava que, quer no mundo ocidental quer no Leste da Europa, a biologia humana era a mesma, apesar da ideologia. Sting esclarece que esta não é uma canção pró-soviética, é a favor das crianças.

O objetivo do vídeo é apelar aos donativos para a Help Ukraine, para comprar medicamentos e ajuda humanitária e enviar para um armazém na fronteira ucraniana na Polónia.

Guerra na Ucrânia que levou também o Grupo Renascença Multimédia a juntar músicos portugueses pela paz na Ucrânia. Dezenas de artistas responderam afirmativamente ao desafio das rádios Renascença, RFM e Mega Hits, em apelos à paz que poderá ouvir aqui: