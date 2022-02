Alfândega do Porto recebe exposição biográfica sobre Frida Kahlo

Frida Kahlo dizia: “Eu sou minha única musa, o assunto que conheço melhor”. A sua obra onde muitas vezes se retratou vai estar em destaque na exposição “Frida Kahlo, A Vida de um Ícone” que abre a 10 de março na Alfândega do Porto e que, depois em setembro ruma a Lisboa.

A exposição apresenta-se como “um convite imersivo” para o público “conhecer ao pormenor a biografia da artista mexicana”. Em comunicado, a organização desta mostra a cargo dos promotores Magical Garden indica que a mostra recorre a “coleções de fotografias históricas, filmes originais, bem como instalações artísticas e música que reproduzem os momentos mais relevantes da vida de Frida Kahlo”.

“Frida Kahlo, A Vida de um ícone” é o resultado de uma parceria entra a Fundação Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona e o estúdio criativo Layers of Realty. O mote, diz a organização “será dar a conhecer em estreia ao público português um trabalho produzido e exibido, em registo de biografia imersiva, que versa a travessia existencial da mais conhecida e talentosa de entre todas as artistas plásticas mexicanas”.

A visita tem a duração média de 1hora e 15 minutos com o percurso a começar na Sala da República, no primeiro piso da Alfândega do Porto. Da experiência imersiva fazem parte momentos de animações holográficas, vídeo mapping em esculturas e realidade virtual.