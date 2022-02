​Diogo Infante. “Apetecia-me imenso fazer comédia” no pós-pandemia

Assumindo que o papel da cultura “é também esse, de entreter, provocar emoções e reflexões”, o encenador espera despertar “um sorriso na cara” do público. Diogo Infante revela nesta entrevista que anda “sempre à procura de bons textos” que sejam desafiadores.

Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, Diogo Infante confessa: “adoro o teatro em todas as suas dimensões e linguagens, mas nesta altura confesso que me apetecia imenso fazer uma comédia”.

A peça, uma comédia escrita em 1939 por Noël Coward, é quase uma autobiografia do seu autor e conta a história de um ator bem conhecido do público e que tem à sua volta uma legião de fãs, mas onde apesar de estar quase sempre acompanhado por vezes se sente só.

“Apetecia-me poder brincar, rir e proporcionar isso ao público, porque passamos quase dois anos muito complicados”. Quem o diz é o ator Diogo Infante que protagoniza e encena a peça “O Amor é Tão Simples” que estreia quinta-feira no Teatro da Trindade, em Lisboa.

A peça traduzida por Ana Sampaio foi proposta a Diogo Infante por Sandra Faria da Força de Produção que coproduz o espetáculo. É, nas palavras do ator, “o texto mais autobiográfico de Noël Coward onde ele criou esta personagem muito inspirada na sua pessoa, pondo em cena os seus maneirismos, os seus defeitos, todo o lado egocêntrico que tinha”.

A ação passa-se na sala de casa do ator Guilherme de Andrade, na véspera dele partir para África em digressão. As peripécias sucedem-se com um entra e sai de personagens que idolatram o ator.

Em palco está “a capacidade de brincarmos com aquilo que somos”, diz Infante que indica ainda que a peça levanta outras questões como “o confronto histórico entre o teatro dito comercial, e o mais intelectual”.