A história de admiração de um colecionador de arte pela obra de José Pedro Croft

Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença , a partir de Elvas onde estava a montar a exposição, o artista nascido no Porto revela que se revê no percurso desta exposição. É uma mostra que “acompanha ao longo de 25 anos a produção” e mostra também “como foi mudando”.

“Tem aqui um corpo imenso em gravura, depois desenho e papel em grandes dimensões e também escultura, umas menores e outras de escala monumental”, descreve o artista que tem diante de si uma das maiores esculturas.

Uma peça em madeira que recupera uma mesa “com 6 metros de comprimento” de um antigo laboratório de química da Faculdade de Ciências de Lisboa. “Estava destruída e eu restaurei e recriei uma escultura a partir dela”, conta Croft, que remata dizendo que “António Cachola teve a coragem de a comprar e tomar conta dela”.

Quando olha para trás, para os seus trabalhos ao longo destes anos, José Pedro Croft encontra neles os embriões dos temas que sempre gostou de explorar. Diz que vê as obras “como se as tivesse feito ontem” e revela que nestas duas décadas de criação “há muitos caminhos” que hoje em dia reconhece nas obras que está a fazer, mas que “já lá estavam enunciados” no passado.

Temas como “a escala, a relação do corpo com a arquitetura, as questões da imagem, a imagem como duplo, o espelho” estão sempre presentes na obra do artista nestes anos. Croft, que recusa a ideia de “mudança radical” no seu percurso, diz que estas temáticas foram, ao longo dos anos, ganhando forma, ora “em madeira, ora em gesso, ora em forma de espelho, ora em forma de vidro, mas são sempre os mesmos assuntos”.

Os caminhos do colecionador António Cachola e do artista José Pedro Croft foram se cruzando. Além da amizade que nasceu, há também um reconhecimento do artista para com o papel que este colecionador tem tido na cena cultural portuguesa.

No seu testemunho sobre Cachola escutamos Croft a dizer que “é um homem que viveu toda a sua vida do trabalho. Não é rico, não é milionário, mas consegue por dedicação de vida e por coragem fazer uma coleção que muitas instituições não fazem”. Segundo o artista plástico, Cachola “dedica-se a tomar conta dos artistas portugueses”, e tem uma coleção “sobretudo de artistas portugueses”, destaca Croft.

“Começou com pessoas da minha geração, mas tem também acompanhado os mais novos. Tem sido um exemplo absolutamente ético e com sentido moral que a mim me impressiona muito e ao qual estou muito agradecido, não só por mim, mas por um trabalho que ele está a fazer em relação ao país” sublinha José Pedro Croft sobre o colecionador António Cachola, que em 2016 recebeu o Prémio A para Coleccionismo atribuído pela Fundação ARCO, de Espanha.