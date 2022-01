A história do Ballet Gulbenkian em documentário de Marco Martins

“Um Corpo de Dança”, do realizador Marco Martins, tem antestreia marcada para 25 de novembro, próxima terça-feira, em Lisboa. O documentário conjuga imagens inéditas e entrevistas sobre a existência do Ballet Gulbenkian, a companhia extinta em 2005.

“O filme mostra o percurso do Ballet Gulbenkian em diálogo com o desenvolvimento da dança em Portugal e com a história política, económica e sociocultural do país”, explica a Fundação Calouste Gulbenkian, em comunicado.



“Um corpo de dança” recorre a imagens de arquivo até aqui inéditas e a um conjunto de entrevistas a “criadores, historiadores, bailarinos e diretores do Ballet Gulbenkian”. Entre as figuras que deixam o seu testemunho estão o coreógrafo Vasco Wellenkamp, Milko Sparemblek, José Sasportes, Olga Roriz, Jorge Salavisa, Ricardo Pais, João Fiadeiro, Vera Mantero, Isabel Ruth e Clara Andermatt.

A estas entrevistas juntam-se também outras a “dezenas de bailarinos” que fizeram a história da companhia.

A Fundação explica que “além de dar a ver o trajeto de uma das maiores companhias de dança portuguesas do século XX, a obra revela o modo como o Ballet Gulbenkian espelhou a sociedade em que viveu, acompanhando as suas profundas mudanças e abertura ao mundo exterior, após o 25 de Abril”.

Fundado em 1965, o Ballet Gulbenkian deixou, diz a Fundação, “um enorme legado à dança portuguesa, através dos seus bailarinos e dos criadores que colaboraram com a companhia em diferentes áreas artísticas”.

“Um Corpo de Dança” é um documentário que conta com a colaboração de Ana Bigotte Vieira, João dos Santos Martins, Luiz Antunes e Maria José Fazenda e tem música original do pianista Filipe Raposo.

A decisão de extinguir a companhia gerou polémica no mundo cultural. Foi anunciada num contexto de mudanças no panorama da dança em Portugal e no âmbito de uma reestruturação da fundação, então dirigida por Rui Vilar. A companhia tinha à época 27 bailarinos e era dirigida pelo coreógrafo e programador Paulo Ribeiro.

“Um Corpo que Dança” é um filme da iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian, produzido pela Vende-se Filmes, com a participação da RTP. O filme estreará em sala e televisão em datas a anunciar brevemente.