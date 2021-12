Concerto de Natal de Cuca Roseta. “Foi algo com que sempre sonhei”

A fadista Cuca Roseta ainda se recorda de, quando era miúda, ir a concertos com a família no Natal. Agora é ela que vai estar no palco de um concerto de Natal. Neste sábado, apresenta-se no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, a partir das 21 horas, acompanhada pela Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Em entrevista à Renascença, a fadista conta que o espetáculo nasceu de um “convite da Orquestra Metropolitana de Lisboa”, porque fez há três anos um álbum de Natal.

“Fui buscar aquelas músicas mais conhecidas que não tinham letras em português e fiz letras para essas músicas, só com temas de Natal”, conta Cuca Roseta.

“É um encontro entre o jazz e as músicas de Natal”, explica a fadista quanto à musicalidade do que irá interpretar. A fadista promete levar ao palco um reportório que inclui, “por exemplo, Adeste Fideles, Noite Feliz, White Christmas”.

Segundo Cuca Roseta, alguns temas do seu disco de Natal são interpretados em inglês, “porque não houve autorizações para se fazerem as letras em português”. No espetáculo, irá também incluir outros clássicos de Natal como “I’ll Be Home for Christmas”, “Jingel Bells” ou “Ave Maria” de Gounod.

“Há muitos anos que queria fazer este concerto”

A Metropolitana, explica a fadista, é uma das suas “orquestras preferidas”. Cuca Roseta explica que o trabalho com este coletivo musical foi muito proveitoso e que a orquestra “tem uma qualidade incrível”.

Cuca Roseta considera o Grande Auditório do CCB “uma sala muito especial”. Recorda que os concertos que ali deu a “marcaram muito” e que é um espaço com “uma acústica muito boa”.

Com lembranças de infância na memória, Cuca Roseta diz: “Gosto muito do Natal e de estar aqui agora, no papel de ser eu a fazer um concerto de Natal; foi algo com que sempre sonhei. Há muitos anos que queria fazer este concerto”.

A fadista diz ter uma “expetativa muito alta”. “Vai ser um concerto muito especial. Estou muito ansiosa, não só porque este reportório é maravilhoso, mas também porque vou ter esta orquestra e porque vamos celebrar no CCB, com um grande concerto. Vai ser uma noite especial para mim”, confessa Cuca Roseta.

Além das músicas de Natal, a Orquestra Metropolitana que será dirigida pelo maestro Alberto Roque, irá tocar a suíte n.º 3 de Bach.

De recordar que, para poder assistir ao espetáculo, terá de apresentar o certificado de vacinação ou teste negativo à Covid-19.