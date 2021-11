Marisa Monte confirmada no Festival Jardins do Marquês 2022

Depois da primeira edição ter sido adiada, em 2019, e concretizada em 2020, em plena pandemia, o Festival Jardins do Marquês está de regresso em 2022 e confirma a cantora brasileira Marisa Monte como uma das cabeças de cartaz.

A tournée da artista vai passar por Portugal no dia 28 de junho, na Super Bock Arena (no Pavilhão Rosa Mota no Porto), e dia 5 de julho, no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras.

“Depois da confirmação do espetáculo ‘Seu Jorge e Daniel Jobim Cantam Tom Jobim’, com a primeira parte a cargo de Rua das Pretas, é a vez de acrescentar o nome de Marisa Monte a um cartaz que espera acolher mais nomes de luxo a anunciar em breve”, indica, em comunicado, a organização do festival.

Para o concerto da cantora, o Festival Jardins do Marquês promete os “clássicos de sempre e também novidades” “do novo disco ‘Portas’”, que a cantora que já integrou o projeto Tribalistas trará para apresentar ao público.

Nascida no Rio de Janeiro, em 1967, Marisa Monte ouvia desde criança cantoras tão diferentes como Maria Callas, Billie Holiday e Carmen Miranda. Depois de ter estudado em Roma, estreou-se nos palcos em 1987 no Jazzmania, no Rio de Janeiro. Cedo se afirmou como um dos nomes da música popular brasileira, depois de lançar o seu disco “MM”, em 1989.

No percurso, Marisa Monte destacou-se no seu segundo disco “Mais”, em 1991, com as participações de Nando Reis e Arnaldo Antunes.

Compositora, Marisa Monte juntou-se a Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes no projeto musical de sucesso "Tribalistas", donde saíram temas como "Já Sei Namorar", "Velha Infância" ou "Passe em Casa".

"Portas" é o novo álbum a solo de Marisa Monte e foi gravado durante a pandemia. O disco conta com arranjos de Arthur Verocai, António Neves e Marcelo Camelo e participações especiais de Seu Jorge e Flor.