Braga mostra a Índia rural pela lente de Cristina García Rodero

Cristina García Rodero foi a primeira espanhola a ser admitida na prestigiada agência de fotojornalismo Magnum. O seu trabalho poderá ser visto a partir desta quarta-feira em Braga. Na Praça da República, até 9 de novembro, a exposição “Terra de Sonhos” revela o olhar da fotógrafa sobre o mundo rural indiano.

Organizada pela Fundação “la Caixa”, em colaboração com o BPI e a Câmara Municipal de Braga, a exposição é composta por 40 fotografias e faz parte do programa "Arte na rua", através do qual a Fundação “la Caixa” pretende aproximar a arte das pessoas, fora do contexto dos museus ou das salas de exposições.

Na Praça da República são mostradas imagens que, ao que explica a organização em comunicado, pretendem “dar voz às mulheres das comunidades rurais de Anantapur (Andhra Pradesh) e destacar o seu poder na transformação das suas comunidades”.

"Terra de Sonhos" revela em paralelo a “singularidade e a assimetria do mundo rural da Índia”, pode ler-se no documento. A região fotografada por Cristina García Rodero, é uma das mais pobres da Índia.