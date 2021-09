Conheça os livros e autores finalistas ao prémio PEN Clube 2021

Foram revelados esta quarta-feira os finalistas dos prémios PEN Clube deste ano. Em comunicado, o PEN Clube Português apresenta os nomes dos 15 autores e livros escolhidos nas categorias de poesia, narrativa e ensaio. Entre eles estão José Luís Peixoto, Hélia Correia, Cristina Robalo-Cordeiro, Luis Carmelo, Isabel Rio Novo, João de Melo e José Eduardo Agualusa.

Os prémios que contam com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) apresentam uma seleção, na área de poesia, a começar por Hélia Correia com a obra “Acidentes”, editada pela Relógio D’Água, seguida por Inês Fonseca Santos com o livro “Os Grandes Animais”, editado pela Abysmo. Na lista de finalista de poesia estão também José Alberto Oliveira, com "Rectificação da Linha Geral" editado pela Assírio & Alvim; José Luís Peixoto, com o livro "Regresso a casa", editado pela Quetzal e que marcou o regresso do autor à poesia e, por fim, Pedro Eiras, com a obra "Inferno", lançada pela Assírio & Alvim.

No campo da narrativa, forame escolhidos pelos júri os escritores Luís Carmelo, com o livro "Cálice" que tem a chancela da Abysmo; José Eduardo Agualusa, com o romance "Os vivos e os outros" lançado em plena pandemia pela Quetzal; H.G. Cancela, e o livro "A Noite das Barricadas" editado pela Relógio d'Água; Isabel Rio Novo e o romance "Rua de Paris em dia de Chuva" publicado pela Dom Quixote e a ficção "Livro de Vozes e Sombras", do escritor açoriano João de Melo, editado pela Dom Quixote.