​Não é magia, a primeira edição de Harry Potter vale 117 mil euros

Não foi a varinha mágica que fez das suas, foi antes o martelo de leiloeira Sotheby’s de Nova Iorque que ditou o passe de mágica. Em apenas dois anos, a primeira edição do livro “Harry Potter and The Philosopher’s Stone”, semelhante ao adquirido em 2019 pela Livraria Lello, do Porto, valorizou quase 50 mil euros.



Em comunicado, a Livraria Lello confirma que a versão inglesa da primeira edição de “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, escrito pela britânica J.K. Rowling foi arrematado pela quantia de mais de 117 mil euros, pela Sotheby’s de Nova Iorque.

O livro que deu o ponta pé de saída no fenómeno global de vendas foi lançado em 1997 pela editora Bloomsbury. “O primeiro livro da saga Harry Potter é o mais raro e também o mais procurado. Existem apenas 500 exemplares da primeira tiragem, dos quais 300 foram distribuídos por bibliotecas”, explica a Lello que tem no seu acervo um exemplar dessa edição.

“A qualidade do papel e o público a que se destina a obra (infantojuvenil), fazem com que seja ainda mais difícil encontrar um exemplar em excelente estado de conservação”, explica a centenária Livraria Lello.