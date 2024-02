Pregador do Papa Francisco ajuda a rezar num minuto

A ideia partiu do site Vatican News ao desafiar os seus seguidores: por que não rezar através das redes sociais? O cardeal Raniero Cantalamessa, pregador oficial do Papa Francisco, aceitou o desafio e, desde segunda-feira tem vindo a propor uma reflexão diária a partir de poucas palavras de Jesus, mas “capazes de dizer num minuto o suficiente para preencher um dia e até uma vida”, afirmou.



O pregador da Casa Pontifícia pediu aos seguidores que “mastiguem” essas palavras de Jesus durante todo o dia “como se fosse uma pastilha elástica da alma".

As seis reflexões terminam no próximo sábado e são divulgadas diariamente nas redes X, Facebook, Instagram e WhatsApp do Vatican News.

Na reflexão desta quarta-feira, a propósito da pergunta de Jesus à irmã de Lázaro "Tu crês?", Cantalamessa confronta os seguidores a enfrentar perguntas decisivas como "Quem sou? De onde venho? Para onde vou?" e lembra que a era eletrónica nos oferece uma imagem inédita da fé: a conexão com a internet.

“Abre a página do Google e ficas conectado! Todo o mundo virtual se abre diante de ti. Algo semelhante obtém-se com a fé. Sem fios, sem custos. Uma breve oração, um simples movimento do coração, um olhar para a imagem de Jesus que talvez tenhas diante de ti, sobre a mesa, e estás conectado! Conectado a um mundo não virtual, mas o único realmente real porque eterno, porque é o mundo de Deus!”, conclui D. Raniero Cantalamessa.

O franciscano, que o Papa Francisco fez cardeal em outubro de 2020, foi nomeado pregador da Casa Pontifícia pelo Papa São João Paulo II, em 1980, o que significa que é "a única pessoa autorizada a pregar ao Papa". Permaneceu nessa posição nos pontificados de Bento XVI e do Papa Francisco.