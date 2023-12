D. Virgílio Antunes: "Quando há instabilidade política, também há instabilidade social e económica"

E a voz do Papa é importante e ele tem-na feito ouvir, porque procura chamar as pessoas à razão e tem por detrás, evidentemente, algumas perspetivas éticas que são essenciais para que a humanidade possa viver em paz. Sem ética e sem algumas perspetivas fortes e bem enraizadas na vida das pessoas e dos Estados e dos povos, de facto, continuaremos a ter este grande problema das guerras.

De facto, é uma desumanidade grande aquilo que está a acontecer. Nas últimas décadas, não tínhamos memória de uma violência tão grande como aquela a que estamos a assistir neste momento. E a Igreja pode fazer alguma coisa, evidentemente, sobretudo pela sua voz, que felizmente tem levantado para chamar à razão - digo: à razão - os homens e mulheres do nosso tempo e para que vejamos todos aquilo que são os horrores da guerra. Também a Santa Sé procura fazer a sua diplomacia, que nem sempre é visível aos olhos do público em geral, mas que existe e que procura trabalhar dentro daquilo que são as condições e as possibilidades ao seu dispor.

Em vésperas do Dia Mundial da Paz, vemos que 2023 termina sem qualquer perspetiva de paz, infelizmente, tanto na Ucrânia como no Médio Oriente. O Papa Francisco tem sido incansável nos apelos a uma solução pacífica. Que mais é que podemos esperar da Igreja na busca destas soluções de paz?

"Vemos um certo afastamento do povo de Deus da prática do culto dominical", diz, ainda, o bispo de Coimbra. "A nossa Igreja, tanto em Portugal como nas nossas dioceses, não está propriamente a passar os dias mais fabulosos e mais encantadores", desabafa D. Virgílio Antunes.

Nesta entrevista, o "número 2" da CEP manifesta ainda esperança no Sínodo - "tem muito para dar" - e reconhece surpresa perante a recente declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre a benção de casais em situação irregular e casais do mesmo sexo. "Fomos, de algum modo, apanhados de surpresa", diz, ressalvando que "estes gestos precisam de ser compreendidos e também precisam, de algum modo, de ser explicados".

Penso que o Sínodo só deverá ser objeto de um consenso alargado, de uma comunhão maior, de um encontro de pessoas, de um debate também de algumas perspetivas, mas de uma aproximação entre as pessoas. É para isso que serve um Sínodo. Um sínodo nunca pode servir para dividir mais as pessoas, embora, de facto, o espírito do mal às vezes vá reaparecendo, sendo foco de divisão aqui e ali.

Penso que podemos esperar muito do Sínodo, embora algumas pessoas possam ficar desiludidas porque algumas questões mais mediáticas e que estão na agenda, por assim dizer, de grupos - tanto dentro como fora da Igreja - podem não ter aquelas saídas que eram desejadas ou esperadas por muitas pessoas. Mas penso que, à parte disso, há, de facto, uma certa divisão, não como fruto do Sínodo, mas uma certa divisão dentro da Igreja e das comunidades cristãs com essas caracterizações que nós podemos dar.

O Sínodo tem muito para dar, tem muito para dar à Igreja, até porque é pela primeira vez, como sabemos, que a Igreja abre absolutamente as suas portas para ouvir a voz de todos aqueles que dentro dela ou nas suas periferias - ou mesmo fora da Igreja - acham que, em consciência e num desejo construtivo, têm alguma coisa a dizer sobre o modo de como a Igreja pode estar, deve estar presente no mundo em que vivemos. Podem dizer também como a Igreja pode organizar-se interiormente para realizar bem a sua missão, que é sempre uma missão de evangelização e, portanto, do anúncio da Boa Nova do Evangelho a todos os povos da Terra.

As mais distintas, diferentes e, às vezes, quase contrárias. Desde os grupos de pessoas que ficaram extremamente felizes por perceberem ali um certo avanço no modo de acolher todas as pessoas na Igreja, mesmo que se diga, evidentemente, que não é para mudar a doutrina - e não é - àquelas pessoas que também ficaram, de algum modo, desiludidas, porque esperariam muito mais.

Evidentemente, porque uma coisa é aquilo que diz um documento ou uma mensagem publicada, um texto publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, e outra coisa é o modo como no mundo, dentro da Igreja e fora da Igreja, as pessoas entendem aquela mesma comunicação.

Mas, de facto, penso que não decorre totalmente do Sínodo, embora tenha havido, como nós sabemos, naquela auscultação que se fez, ou naquele tempo e momento da escuta, a todos, muitas referências a este tipo de situações das famílias, com todas estas denominações e com todas estas configurações que nós conhecemos. A impressão que me dá é a de que o Santo Padre quis, juntamente com a Congregação da Doutrina da Fé, com o Dicastério, dar um sinal a toda essa multidão imensa de pessoas que se referiram a estes assuntos, a estes temas, de que estávamos em caminho. Essa é a minha interpretação.

O Dicastério para a Doutrina da Fé publicou uma declaração, aprovada por Francisco, que permite abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo. Não lhe pergunto se isto é uma consequência do Sínodo, mas pergunto-lhe se já sente que é uma consequência do processo de auscultação e discernimento que já foi lançado em 2021. Acha que se insere nesta dinâmica?

Portanto, este trabalho era necessário, teve a celeridade provavelmente possível. Eu penso que foi um trabalho muito rápido aquele que se fez até agora. Não resolvemos todas as situações, temos problemas, com certeza, a enfrentar, há um futuro imediato...

Isto para todos nós foi uma realidade absolutamente nova, nenhum de nós estava preparado para este trabalho, nem para fazer de uma forma mais rápida ou menos rápida aquilo que, felizmente, se fez, e que era necessário fazer, porque nós, em Portugal e na Igreja e no mundo, não podíamos continuar com os olhos fechados àquilo que, agora sabemos de uma forma mais objetiva e evidente, se passava.

Era difícil de perceber, aqui há quatro ou cinco anos e mais , se recuarmos mais, como é que a Igreja em Portugal ia entrar neste processo, enfim, a este ritmo: uma Comissão Independente que num ano faz um trabalho de conhecimento da realidade e apresenta as suas conclusões, e depois a criação de um grupo VITA, logo a seguir, para dar continuidade a um processo, a criação das Comissões Diocesanas, e todas as dioceses criaram as suas comissões, que têm estado a trabalhar dentro das limitações próprias.

Esse processo não está ainda completamente encerrado, como, aliás, o presidente da CEP disse na última apresentação do relatório do Grupo Vita.

Outra questão, ainda relacionada com este tema, que tem gerado, digamos, algum problema de comunicação, é a questão das indemnizações. É precisa maior clareza na apresentação da posição dos bispos, das dioceses e da CEP, em particular?

Sim, mas é com a associação das vítimas como pode ser com as vítimas individualmente, como pode ser com outros grupos de pessoas. Nós estamos absolutamente disponíveis, como tem dito o presidente da CEP, para receber todas as pessoas.

No imediato, está previsto algum encontro com a associação de vítimas? Da sua parte, há disponibilidade para receber pessoas envolvidas nestes casos?

A Jornada em si mesma foi aquele ambiente que todos nós pudemos vivenciar, que nos marcou profundamente e que marcou a Igreja, embora nós, agora, estejamos todos muito preocupados e com algum receio de não dar uma continuidade adequada no processo evangelizador e de encontro com jovens que a Jornada Mundial da Juventude nos exige.

Eu, por exemplo, fiz aqui na Diocese de Coimbra um recenseamento da prática dominical no mês de novembro de 2022. Escolhemos precisamente ser em 2022 e novembro porque estávamos num período em que toda a gente percebia que havia alguns efeitos da pandemia, mas nós queríamos conhecer a realidade tal como ela é, nua e crua, e não mais ou menos floreada com esta desculpa, aquela e aquela outra, para melhor podermos realizar a missão da Igreja a partir daquilo que é a realidade que agora vivemos.

A pandemia acentuou, mas não foi só a pandemia. A questão do estudo sobre os abusos sexuais de crianças, evidentemente, também afetou. Depois, há um ambiente global que tem a ver com ideologias, tem a ver com a secularização, tem a ver com o nosso modo de estar no mundo. Quer dizer, não podemos reduzir tudo à pandemia, porque isso seria até uma desculpa muito fácil para todos, deixava-nos todos muito tranquilos, e nós não queremos ficar tranquilos diante daquilo que é a missão da Igreja, nas nossas dioceses, nas nossas comunidades e no nosso mundo.

Olhe, na minha bagagem eu gostaria de levar muito mais coisas e, sobretudo, gostaria de levar uma Igreja pujante, cheia de vida, cheia de entusiasmo, evangelizadora, que é capaz de se organizar, onde os sacerdotes, os diáconos, os consagrados, os leigos estão a procurar viver a sua fé com intensidade nas comunidades, grandes ou pequenas. Isto era o meu desejo. Uma parte disto eu levo, outra parte é aquilo que gostaria de levar, mas a nossa Igreja, tanto em Portugal como nas nossas dioceses, não está propriamente a passar os dias mais fabulosos e mais encantadores. Todos temos muitas alegrias e temos caminho feito, mas também todos temos muitas dificuldades e deficiências e, sobretudo, vemos um certo afastamento do povo de Deus da prática do culto dominical, que é um dos sintomas mais evidentes de um certo calor da fé, de uma certa adesão e proximidade com a Igreja ou, porventura, enfim, de um certo arrefecimento.

O próximo ano vai ser de visita "ad Limina", para encontros com o Papa e também com organismos da Cúria Romana. O que conta levar na sua bagagem?

Propôs à Diocese de Coimbra a realização do primeiro Sínodo dos Jovens. Como é que foi recebido esse desafio?

Bem, muito bem, muito bem. Para já, muito bem. É evidente que foi o lançar da ideia. Agora, tem de amadurecer, mas vai amadurecer rapidamente, não vamos adiar isso para tempos distantes. Procuramos reorganizar tudo aquilo que é pastoral dos jovens. Criamos na diocese uma nova estrutura, que tem a ver com a liderança em tudo aquilo que diz respeito à pastoral dos jovens: sejam os jovens nas paróquias, no âmbito territorial ou diocesano, sejam os jovens universitários, dos politécnicos, do ensino superior, das escolas no ensino secundário, sejam os últimos anos da catequese, próximo do Crisma, antes do Crisma, depois do Crisma. Estamos a desenvolver um trabalho e espero que venha a dar muitos frutos para que tenhamos uma atitude diferente diante dos jovens e para que não fiquemos exatamente com as mesmas instituições que já tínhamos antes nem com os mesmos dinamismos, na certeza de que precisamos de renovar e dar um salto qualitativo e quantitativo em tudo aquilo que fazemos, enquanto Igreja, na relação com os jovens.

Em março, teremos eleições legislativas. Receia que delas possa resultar um quadro de ingovernabilidade em que as chamadas forças extremistas reforçam o seu eleitorado?

É possível. É possível e nós todos estamos preocupados. Já estamos preocupados com a situação presente, que é uma situação a todos os títulos, nova. As coisas são como são. O que eu desejo é que o futuro possa ser diferente pela responsabilidade, pela apresentação de programas partidários objetivos, realizáveis, portanto possíveis e não simplesmente ideias ou folhas que se preenchem para as eleições. Depois, que haja bom senso da parte das pessoas - que nem tudo aquilo que às vezes se diz pode ser concretizado. Sabemos que há partidos que têm capacidade de governar e outros têm, simplesmente, capacidade de provocar, mesmo que possam ser boas provocações, que estimulam aqueles que são partidos dos diferentes governos.

Gostaríamos, todos, que o país encontrasse as vias adequadas, as vias de saída, vias de progresso económico, social, político, mas vejo isso muito difícil no quadro em que nos encontramos.

O próximo governo vai tratar da regulamentação da lei de eutanásia, aprovada em 2023. Com o fim da maioria que aprovou esse diploma, pensa que o processo deveria ser reanalisado, tanto mais que há pedidos de fiscalização sucessiva da lei?

É evidente, é evidente. A Igreja, nós, a Conferência Episcopal Portuguesa, com grupos dentro da sociedade, tão diversificados, temos sempre apontado os problemas graves de humanidade que traz uma lei de eutanásia como aquela que foi aprovada pelo nosso Parlamento. Portanto, estamos todos preocupados, até porque conhecemos experiências de outros países, onde se foi tão longe ou mais longe do que nós, e os resultados desastrosos que conseguiram no que diz respeito à desumanização da sociedade.

Nós queremos uma sociedade plenamente humanizada. Quando se abrem brechas deste género, como a eutanásia, nas mais variadas condições e circunstâncias, com uma lei mais permissiva ou menos permissiva, abrimos, de facto, um capítulo que depois não conseguimos fechar e é sempre um retrocesso da humanidade, porque abrir as portas da morte, em vez de abrir as portas da vida a uma sociedade, mesmo aquelas pessoas que vivem em dificuldades, sejam elas as maiores que forem, é sempre um retrocesso. Nós queremos uma humanidade da vida e nunca da morte.

O mínimo que podia fazer-se, o que eu desejava e que talvez muitos cidadãos portugueses desejem que aconteça, é que esta lei possa vir a ser, não regulamentada, mas revertida, e que se possam encontrar, de facto, de uma forma responsável, os caminhos de vida que nos hão-de fazer felizes a todos: aos que estão doentes, aos que são idosos, aos que estão quase à beira do desespero. Encontrar saídas humanas para todas estas pessoas é o caminho.