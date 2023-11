Papa: "Há um grupo que ganha muito na guerra, o dos fabricantes de armas"

Mesmo com gripe, o Papa recebeu esta manhã, antes da audiência geral, os dirigentes e jogadores escoceses do Celtic Football Club. Nos próximos dias, deverá manter alguns encontros previstas em agenda que exijam menos esforço.

Esta manhã, Francisco não leu o texto da sua catequese nem deixou as habituais saudações aos fiéis de várias línguas. Com uma respiração ofegante, o Papa apenas saudou, no início, com umas breves palavras: “Continuamos com a catequese, mas como eu não estou bem com esta gripe e a voz não está boa, será monsenhor Ciampanelli a ler."

Não ter medo do diálogo

Nas reflexões da catequese de hoje, lidas pelo assistente da secretaria de Estado do Vaticano, o Papa sublinhou que “evangelizar a nossa época e a nossa cultura significa ser, como Igreja, fermento de unidade, de encontro, de diálogo e não ter medo do diálogo”.

O Santo Padre considera que “é preciso estar nas encruzilhadas do tempo de hoje e sair delas significaria reduzir a Igreja a uma seita, ao passo que o ato de as frequentar ajuda-nos, a nós cristãos, a compreender de maneira renovada as razões da nossa esperança”.

No fundo, para evangelizar, é preciso habitar a cultura do nosso próprio tempo. “E, mais do que pretender reconverter o mundo atual, temos de converter a pastoral para que encarne melhor o Evangelho no tempo de hoje”, acrescentou.

No final da audiência, Francisco apreciou e aplaudiu, sorridente, uma breve exibição de acrobatas e artistas de circo, expressão artística sempre muito acarinhada pelo Papa argentino que, no final, pediu para eles um grande aplauso.