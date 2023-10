Câmara de Lisboa gastou quase 34 milhões na JMJ

Os gastos adicionais foram para locação de écran, luz e som para o palco do Parque Tejo Trancão; RX, Pórticos e detetores de metais para os grandes eventos; tendas e cadeiras para o Parque Tejo Trancão; requisitos adicionais para estruturas de cadeias TV e sala de imprensa no Parque Tejo e no Parque Eduardo VII.

A autarquia liderada por Carlos Moedas divulgou esta quinta-feira as contas finais e revela que gastou menos um milhão de euros em relação ao que estava previsto no orçamento.

A Câmara de Lisboa investiu um total de 33,979 milhões de euros na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023), que decorreu entre 1 e 6 de agosto e que contou com a presença do Papa Francisco.

O legado da JMJ Lisboa para cidade inclui o Parque Tejo, a ponte ciclo pedonal sobre o Rio Trancão, equipamentos para o Regimento Sapadores de Bombeiros, Polícia Municipal e Proteção Civil Municipal e várias obras no espaço público, refere o comunicado.

A Câmara de Lisboa garante que "em todos os processos, e apesar de a lei expressamente o dispensar", fez questão de promover "consultas preliminares para identificar fornecedores e aferir valores de mercado" e enviou a informação relativa a todos os procedimentos da JMJ para o Tribunal de Contas.

A autarquia destaca a grande visibilidade do evento em todo o mundo e que Lisboa registou uma melhoria na atividade turística: em julho houve mais 22,3% de de hóspedes, 19,4% de dormidas e 35,0% em proveitos globais face ao período homólogo de 2022.

"No Infogest de agosto, as variações são todas positivas face a julho, tendo-se atingido o maior valor de sempre em valor médio por quarto vendido. Estas variações são de 11% a 18% consoante a categoria do quarto, 3, 4 ou 5 estrelas e de 13,4% no agregado, face ao período homólogo de 2022", adianta o comunicado.

Esta semana, o Governo já tinha anunciado que gastou com a organização da Jornada Mundial da Juventude cerca de 18 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 91% do que tinha sido orçamentado para o evento, 20 milhões de euros.



Consulte aqui as contas finais da Câmara de Lisboa para a JMJ2023 (Versão PDF)