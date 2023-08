Papa em Fátima. Força Aérea divulga imagens aéreas

Veja também:

A Força Aérea (FA) divulgou, este sábado, imagens aéreas da viagem do Papa Francisco entre Lisboa e Fátima.

Em comunicado, é dito que foi empenhado um "avião P-3C CUP+ da Esquadra 601 - 'Lobos'" para monitorizar "os movimentos" de Francisco durante o transporte, que esteve a cargo da FA.

O helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 - "Pumas" levou o Santo Padre da Portela até ao heliporto, em Fátima, às 08h00 deste sábado, "comandado pelo comandante de esquadra Major Daniel Silva". Outros dois helicópteros transportaram a comitiva do Vaticano.

Ao longo do trajeto e já com Francisco no Papamóvel, o avião destacado da FA acompanhou todos os movimentos do Papa, percurso que é possível ver num vídeo divulgado sem som pela FA.

A acompanhar as imagens da viagem e da monitorização também foram divulgados registos fotográficos de todos os momentos do percurso, onde se vê, por exemplo, Francisco a cumprimentar os militares que o transportaram ou já no interior do helicóptero.

A viagem de regresso aconteceu pelos mesmos meios às 11h40.

O Papa Francisco está até domingo em Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, num percurso que pode acompanhar ao minuto em antena e em rr.pt