Distantes do palco, próximos do Papa. A vigília na fila dos últimos do Parque Tejo

Quase no adeus

Mesmo a dois quilómetros de distância, para todos aqueles que estavam no último setor com peregrinos do Parque Tejo, o ponto alto da vigília, sem dúvida, foram as palavras e as horas passadas com o Papa Francisco. Um diálogo à distância, de sorrisos e acenos. Com muita música. Para alguns, com lágrimas.

“A Igreja está viva, está a mexer-se. E nós estamos presentes. Isso é o mais importante”, diz Gloria Tevez, 56 anos. A norte-americana, de origem salvadorenha, veio de Washington para Lisboa. Conseguiu vislumbrar o Papa? “Pouco. Mas que importa? Vi a minha comunidade, assim como os miúdos, coisa que não consigo em casa.”

Para Sofia Habber, que mora em São Francisco, na Califórnia, e em 2008 esteve na Jornada Mundial da Juventude em Sidney, na Austrália, as expectativas da noite estão altas. “Espero não dormir. Quero aproveitar para sentir que que não sou a única, que não estou sozinha. Quero cantar, dançar”, conta.

Em todo o caso, na cabeça do jovem, o adeus de domingo já começa a ganhar peso. “Após cada peregrinação, regressar a casa é uma luta. Aqui tens apoio, sentes-te encorajada. Voltas para casa, e isso acaba. Sentes que vais voltar à batalha.”

Quando o Papa abandona o palco do Parque Tejo, Gonçalo Hernandez está feliz. E emocionado. O norte-americano está pronto para o “grande dia de amanhã”, para continuar a sua peregrinação pela Europa – pelo menos, até 20 de agosto.

Gonçalo ainda vai a Fátima. E visitar outros pontos de interesse religioso em Espanha, antes de regressar aos Estados Unidos. “Pode estar quase a terminar [JMJ], mas isso não é mau. É importante pensar sempre no presente. Viver Cristo no presente. Na vida, as coisas vêm e vão. Temos de aceitar e aproveitar”, diz.

Os peregrinos estão prontos. Prontos para o raiar do sol, para o dia que se segue. Para o último dia de JMJ. Ao lado ou a quilómetros do Papa Francisco, a mensagem será a mesma.