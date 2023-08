JMJ. Ouça a setlist do DJ Padre Guilherme no Parque Tejo

Foi um despertar diferente, que apanhou muitos de surpresa, mas parece ter sido muito bem recebido pelos peregrinos, a julgar pelos inúmeros comentários positivos que se espalham pelas redes sociais do padre dj .

Este domingo, no entanto, pelo menos um milhão e meio de pessoas acordaram ao som do seu "set", preparado de propósito para a Jornada Mundial da Juventude.

O DJ Padre Guilherme Peixoto já é conhecido de muitos, especialmente no mundo católico, pelos seus "skills" como DJ e o seu sucesso como padre tiktoker . Em 2019 chegou mesmo a ser recebido no Vaticano, altura em que o Papa Francisco lhe abençoou os auscultadores .

Agora, é possível voltar a ouvir as músicas que o pároco de Laúndos, Póvoa de Varzim, usou para acordar a multidão que pernoitou no Parque Tejo, transformado em Campo da Graça, este domingo de manhãzinha: a lista de seis das canções que tocou foram disponibilizadas via Spotify, para mais tarde recordar.