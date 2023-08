Papa encontra-se com mulher que nasceu no dia da primeira aparição de Fátima

O Papa Francisco encontrou-se, esta manhã, com uma mulher portuguesa de 106 anos que nasceu no dia das aparições de 13 de maio em Fátima.

O encontro ocorreu cedo pela manhã, na Nunciatura Apostólica, em Lisboa, antes do Papa Francisco rumar ao Parque do Pedrão para ouvir a confissão de três jovens. Este é o terceiro dia do Papa Francisco em Portugal para a Jornada Mundial da Juventude.

"Esta manhã, antes de deixar a Nunciatura, o Papa Francisco conheceu brevemente uma senhora de 106 anos, Maria da Conceição Brito Mendonça, nascida no dia das aparições de Fátima, 13 de maio de 1917, e a jovem Edna Pina Lopes Rodrigues, que sofre de uma doença grave e a quem o Papa enviou uma mensagem de carinho e oração em junho passado.

O encontro não foi espontâneo e já tinha sido anunciado em julho, na Ucrânia, por D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O Papa está desde quarta-feira em Portugal para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), onde são esperadas mais de um milhão de pessoas.



Esta sexta-feira, o terceiro dia de Francisco em Portugal, o Papa ouve a confissão de alguns jovens, visita alguns centros de assistência socio-caritativa no bairro da Serafina, almoça com jovens na Nunciatura Apostólica e termina o dia com uma Via-Sacra, às 18h00, na Colina do Encontro.

Esta é a segunda vez que o Papa Francisco está em Portugal. Na primeira, em maio de 2017, presidiu à cerimónia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, no Santuário de Fátima, quando passava o primeiro centenário dos acontecimentos na Cova da Iria.