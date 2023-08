David, dois gémeos e muitas lágrimas. A espera para ver o "Papa fofinho"

A espera não o cansa, e mesmo se não conseguir ser abençoado pelo Papa, a experiência continua a ser rica. "Já valeu a pena", garante Luís David. No sábado vai a Fátima para estar novamente com o Papa.

Chama-se Luís David e tem um objetivo claro: " Vou ver se sou abençoado pelo Papa, era o meu sonho ". Tem óculos escuros e vem vestido com a t-shirt vermelha da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e há muitos anos que não estava tão próximo de um Papa: "Estive perto do João Paulo II quando era miúdo".

Junto às grades, antes do Papa Francisco sair da Nunciatura para o Parque Eduardo VII, está um homem encostado que tem na mão uma bengala. "Sou cego", responde sem hesitar à Renascença depois de ser questionado se era invisual.

As horas passam e as pessoas ficam. Todas querem estar perto do Papa Francisco. Junto à Nunciatura Apostólica, onde o chefe máximo da Igreja Católica fica a dormir enquanto está em Lisboa, as emoções transbordam, até para quem não o pode ver.

O "Papa fofinho"

Poucos minutos depois o "papamóvel" chega à Nunciatura. Há largas centenas de pessoas à espera dele, de todas as nacionalidades e que se expressam em línguas diferentes. Muitas delas não se contêm e vertem lágrimas ao estar tão próximas do Papa.

Com os olhos ainda húmidos está uma menina de 10 anos. É a Maria Amélia e acaba de receber um terço diretamente da equipa de segurança do Papa Francisco. "Ele é tão fofinho", comenta com os familiares mais velhos.

"O Papa Francisco tem muita capacidade de, mesmo estando velhinho como está, continuar a andar de um lado para o outro. Consegue mostrar que vale a pena que a JMJ aconteça", justifica à Renascença.

Com 10 anos, Maria Amélia fala com a voz embargada mas com uma invulgar convicção: "Ele consegue mostrar sempre tudo pela alegria, e não o sofrimento", destaca a menina vestida de cor-de-rosa.

Na mão tem o terço que acaba de receber: "Provavelmente está abençoado por ele", diz Maria Amélia.