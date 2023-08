Marcelo no arranque da JMJ: “Concretizou-se um sonho"

“Impressionante pelo ambiente, pelo calor português e impressionante por se ter concretizado nestes tempos de guerra que não são tempos propriamente de paz, tolerância e concórdia nem de viagem fácil entre continentes”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, após a missa de abertura da JMJ2023, no Parque Eduardo VII (Colina do Encontro), em Lisboa.

“Saio muito feliz porque concretizou-se um sonho”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, após a missa de abertura da JMJ2023, no Parque Eduardo VII (Colina do Encontro), em Lisboa.

O Presidente considera que a “uma JMJ à escala da Humanidade é ela própria é um momento para reflexão sobre a Europa, o mundo, a guerra, a paz e sobre o desafio de cada uma das Igrejas em si mesmas, e dos cristãos e em geral dos seres humanos perante um mundo tão diferente, tão difícil e a viver um momento tão complicado”.

Sobre ahomilia do cardeal patriarca de Lisboa, em que D. Manuel Clemente pediu aos jovens para largarem os ecrãs dos telemóveis e abraçarem o mundo real e salientou a importância do acolhimento, o Presidente considera que “foi uma mensagem certa”

“Pegou nas palavras do Evangelho e do lema da Jornada e foi no fundo dizer: o dever de qualquer pessoa é estar ao serviço dos outros e partir, e quanto mais depressa melhor”, declarou o chefe de Estado.

“Acho que o partir e ir ao encontro dos outros significa estar permanentemente e em reflexão porque os tempos passam tão vertiginosamente que todas as instituições são chamadas a desafios constantes a olhar para o presente e para o futuro”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.