Abertura da JMJ. Patriarca desafia jovens a trocarem virtual pela "realidade verdadeira"

O patriarca sublinha que “a virtualidade mantém-nos sentados, diante de meios que facilmente nos usam quando julgamos usá-los. Bem pelo contrário, a realidade consistente põe-nos a caminho, ao encontro dos outros e do mundo como ele é, tanto para o admirar como para o fazer melhor”.

“É verdade que hoje muita coisa vos pode deter, caros amigos, com a possibilidade de substituirmos a realidade verdadeira, que só se atinge a caminho dos outros, como realmente são, pela aparência virtual dum mundo à escolha. Um mundo à escolha, diante dum ecrã e dependente dum clique que o mude por outro.”

O cardeal patriarca de Lisboa evocou o exemplo de Maria numa referência aos jovens que fizeram a mala, deixaram as suas casas e partiram rumo a Lisboa para a JMJ.

Numa celebração perante milhares de pessoas vindas de todo o mundo para o grande acontecimento do ano, D. Manuel Clemente deu as boas-vindas a todos e recordou o lema da JMJ 2023: “Maria levantou-se e partiu apressadamente”.

O cardeal patriarca de Lisboa apela ao sobressalto dos jovens e desafia-os a trocarem o mundo virtual pela “realidade verdadeira”. A mensagem foi transmitida esta terça-feira aos peregrinos por D. Manuel Clemente na homilia da missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) , realizada no Parque Eduardo VII (Colina do Encontro), em Lisboa.

Assim como Maria entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel, D. Manuel Clemente destacou a importância do “acolhimento sincero e a plena partilha”, como está a acontecer nesta JMJ2023.

“Por isso é uma urgência serena e sem atropelo. Como aqui chegastes e como aqui estareis, levando aos outros o que vos traz a vós”, salientou perante milhares de jovens na Colina do Encontro.

O cardeal sublinha que “a ânsia é do que ainda não temos e pretendemos inquietos. A pressa é diferente, é partilhar o que já nos leva”.

O patriarca de Lisboa recorda uma conversa com o Papa sobre o lema da JMJ 2023, em que Francisco destacou a ideia de “pressa”, mas sem “ansiedade”.

“Lisboa acolhe-vos de coração inteiro, e assim as outras terras em que já estivestes ou estareis deste Portugal, também vosso. Acolhem-vos as famílias e as instituições que disponibilizaram os seus espaços e o seu serviço. Agradecendo a todas elas, entrevejo em cada uma a casa de Isabel, que acolheu Maria e o Jesus que lhe trazia”, referiu.

O cardeal patriarca de Lisboa considera que “falta muito disto mesmo no mundo em que estamos, quando nem damos bem pelos outros, nem reparamos como devemos naqueles que encontramos”.

D. Manuel Clemente terminou a homilia da missa de abertura no Parque Eduardo VII com uma lição de Maria ao mundo.

“Aprendamos com Maria a saudar a todos e cada um. Pratiquemo-lo intensamente nos dias desta Jornada Mundial da Juventude. O mundo novo começa na novidade de cada encontro

e na sinceridade da saudação que trocarmos. Para que sejamos pessoas entre pessoas, em mútua e constante visitação! Desejo-vos a todos uma feliz e estimulante Jornada Mundial da Juventude!”, concluiu D. Manuel Clemente, no primeiro grande momento da JMJ2023.